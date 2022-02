https://mundo.sputniknews.com/20220226/el-mapa-que-te-ayuda-a-identificar-todos-los-bares-y-cantinas-de-la-ciudad-de-mexico-1122326726.html

El mapa que te ayuda a identificar todos los bares y cantinas de la Ciudad de México

Cantinas tradicionales, botaneros, pulquerías, bares hipster y salones de baile conforman este nuevo mapa que se ha hecho viral en las redes sociales. 26.02.2022, Sputnik Mundo

Algunos ya le llaman el Google Maps de los borrachos. Basta con entrar a él para ver la enorme cantidad de opciones que brinda la Ciudad de México para el esparcimiento del trago. Hay quien dice que faltan lugares, y quizá sí: la capital mexicana es inabarcable. Sin embargo, el mapa desarrollado por Ernesto Morua, doctor en procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es una guía bastante práctica para definir en dónde sucederá la siguiente reunión, cita, fiesta, convivio o tertulia. La herramienta fue creada con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Son cientos los establecimientos que aparecen en el mapa, que funciona con base en la tecnología de Google Maps. Pero su creador sabe que la realidad siempre escapa de los números y ha invitado a todos los que así lo deseen a escribirle a sus redes sociales para decirle que agregue más lugares. Uno de los problemas con este mapa es que no hay divisiones de los establecimientos según su giro. Cantinas, bares, pulquerías, antros, salones y terrazas están mezcladas entre sí y no hay forma de que un usuario sólo busque una especie de lugar. Lo ideal es tomarse el tiempo necesario para determinar qué sitios quedan cerca de donde te encuentras. De cualquier modo, siempre habrá un espacio para el trago. Según se observa en el mapa, aunque la zona centro es la más saturada, en realidad toda la superficie capitalina está llena de lugares para el esparcimiento. El mapa fue publicado en el blog Democracia, pobreza y movilidad, en el cual se analiza el comportamiento del espacio público de la Ciudad de México. Una búsqueda rápida deja ver que esta herramienta sí incluye un amplio abanico de opciones, ya que se encuentra desde cantinas clásicas como el Salón Tenampa, el Gallo de Oro y La Ópera, hasta bares cosmopolitas como el Pata Negra, el Black Horse o el Wallace Whiskey Bar. También fueron incluidas pulquerías como La Risa, La Paloma Azul y La Hija de los Apaches, así como rincones para bailar, como el Salón Los Ángeles o Mamá Rumba. Y para quien tenga gustos más salvajes o alternativos, el Under o el Centro de Salud también están ahí.

