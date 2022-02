https://mundo.sputniknews.com/20220225/un-senador-mexicano-ucrania-fue-por-siglos-parte-de-la-historia-rusa-1122243948.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Históricamente, Ucrania fue durante casi 2.000 años parte de Rusia, antes de la creación de la ex Unión Soviética, dijo en... 25.02.2022, Sputnik Mundo

"Pienso, en lo personal, que aceptando los principios rectores de nuestra política exterior [centrada en la no intervención], desde el punto de vista de la historia, no podemos dejar de tener en cuenta la relación de muchos siglos, diría que de 1.500 años o más, cerca de 2.000 años, entre Ucrania y lo que después se llamó Rusia o la [ex] Unión Soviética, y ahora de nueva cuenta Federación Rusa", dijo el senador integrante de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).El senador indicó que otro factor que gravita en la crisis internacional actual es la eventual posibilidad de que Ucrania decidiera sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que integran EEUU y países europeos.El legislador, un intelectual e hijo del filósofo José Vasconcelos, primer ministro de Educación de la Revolución Mexicana (1914-1921) reseñó que "incluso, en los orígenes de la nación rusa pueden encontrase en la zona de Kiev, capital ucraniana actual, que habitaban tribus eslavas que están en el origen mismo de la nacionalidad rusa".Por lo tanto, considera necesario comprender esas profunda relación histórica para comprender el reconocimiento de Rusia a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ubicadas en Donbás, y la posterior operación militar especial tras el pedido de ayuda que hicieron tras denunciar continuos ataques de las tropas ucranianas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, explicó este 24 de febrero que sus decisiones no forman parte de un supuesto plan para restablecer las fronteras del antiguo Imperio ruso.El jefe de Estado señaló que "vemos especulaciones al respecto, sobre el tema de que Rusia tenga la intención de restablecer el imperio, las fronteras del imperio. Esto absolutamente no corresponde a la realidad", dijo en una reunión con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.La postura mexicanaEl senador señala que México tiene unos principios constitucionales de política exterior que ha conservador durante muchas décadas, desde 1930, llamada Doctrina Estrada.Esos principios son particularmente importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador.Son los ejes de la posición presentada desde el asiento no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a propósito de la crisis en UcraniaAntes del reconocimiento de las repúblicas Donetsk y Lugansk, en la región Donbás fronteriza con Rusia, Moscú "ha logrado establecer un corredor ruso que llega hasta Crimea, que representa una victoria para el presidente Putin".En efecto, las relaciones entre Moscú y Occidente se complicaron a raíz del conflicto interno de Ucrania y la integración de Crimea a Rusia, tras el referéndum de marzo de 2014, avalado por más del 96% de votantes.Vaconcelos se suma al clamor del presidente López Obrador quien dijo el jueves: "No queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica".El senador añadió: "ojalá que no se llegue a una guerra de proporciones mayores, a ejercicios militares que impliquen la muerte de miles y miles de ciudadanos, tanto rusos como ucranianos, y de otras nacionalidades europeas, eventualmente".Con ese espíritu, exhortó a los actores internacionales a "evitar una conflagración mayor que se puede evitar por la vía diplomática".Sostuvo finalmente que la base de la postura —que adoptarán todas las fuerzas políticas representadas en Senado mexicano en los próximos días—, debe tener un profundo fundamento histórico.

