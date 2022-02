Turquía, comprometida con Convención de Montreux pese a llamados a cerrar estrechos a Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220225/turquia-comprometida-con-convencion-de-montreux-pese-a-llamados-a-cerrar-estrechos-a-rusia-1122311574.html

ANKARA (Sputnik) — Turquía cumplirá con todos los artículos de la Convención de Montreux, declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, en... 25.02.2022, Sputnik Mundo

El embajador ucraniano en Turquía, Vasili Bondar, dijo el 24 de febrero que Kiev había solicitado oficialmente a Ankara el cierre del paso para los buques de la Armada rusa.Cavusoglu señaló entonces que Turquía podría en teoría cerrar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, pero aún así los buques rusos tendrían el derecho a regresar a sus bases.La Convención de Montreux, aprobada en 1936, establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra. Pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.Además, Turquía tiene el derecho a cerrar o restringir el paso a los buques militares por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos en caso de emergencia.

