Sanciones de EEUU no están planeadas para interrumpir flujo de energía de Rusia al mundo

WASHINGTON (Sputnik) — Las últimas sanciones de EEUU contra Moscú han sido diseñadas de tal manera que no causen ninguna interrupción en el flujo actual de... 25.02.2022, Sputnik Mundo

"Nuestras sanciones no están diseñadas para causar ninguna interrupción en el flujo actual de energía de Rusia hacia el mundo. Hemos establecido pagos de energía con un límite de tiempo para permitir una transición ordenada de estos flujos lejos de las instituciones sancionadas. Y nosotros proporcionamos otras licencias para permitir un cierre ordenado del negocio", dijo Singh.Estados Unidos cree que el camino hacia la diplomacia siempre está abierto, pero no inmediatamente después de la operación militar especial rusa en Ucrania, aseguró Singh.Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que China no puede compensar a Rusia por las pérdidas causadas por las sanciones recientemente anunciadas por EEUU y Europa.Asimismo, Estados Unidos no ve una mayor amenaza de que Rusia use armas nucleares durante la operación militar especial en Ucrania, informó Psaki."No vemos ninguna amenaza mayor en ese sentido en este momento", sostuvo Psaki.La administración de Joe Biden permanece en contacto con Volodímir Zelenski en medio de una operación militar especial rusa en curso y está lista para brindar apoyo, dijo Psaki.Además, Psaki enfatizó que Estados Unidos está listo para recibir refugiados ucranianos aunque prevemos que la mayoría se quede en Europa.Cuando un periodista le preguntó si Estados Unidos estaba preparado para recibir refugiados de Ucrania, Psaki afirmó: "Lo estamos, pero ciertamente prevemos que la mayoría quiera ir a Europa a los países vecinos".Este 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las tropas de Ucrania ya "está inutilizada".Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso. También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

