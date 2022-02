https://mundo.sputniknews.com/20220225/colombia-historico-fallo-de-la-corte-constitucional-despenaliza-el-aborto-1122257751.html

Colombia: histórico fallo de la Corte Constitucional despenaliza el aborto

gps internacional

colombia

aborto

despenalización

jair bolsonaro

La Corte Constitucional de Colombia decidió, en una votación de 5 a 4, que el aborto no sería punible para las mujeres que así lo decidieran hasta la semana 24 de gestación. Luego de ese período, sólo estará despenalizado cuando se aplique en las tres causales: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre, o violación.En este sentido, luego de que este tema se discutiera unas 39 veces en el Congreso, sin que prosperara el debate y se convirtiera en ley, "fue la Corte Constitucional la que, tras la demanda de varios sectores de mujeres, tomó este trascendental fallo", expresó. Los fallos de la Corte son inapelables y constituyen una incorporación de esa decisión al bloque constitucional del país, "por lo que estaríamos ante un derecho ya consagrado en la constitución política colombiana", indicó.Despenalización del aborto impacta en la campaña electoralPor su parte, con respecto a la posición contraria del presidente colombiano, Iván Duque, "cuando no le satisfacen, el presidente rechaza las decisiones en derecho", indicó Calderón. Asimismo, "ello también obedece al clima político ya que estamos en período de elecciones, así como también a un pensamiento punitivo", sostuvo.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto la periodista argentina Carla Perello, con quien dialogamos sobre la significación regional de la despenalización del aborto en Colombia.En lo que concierne a la relevancia de este fallo, "sin dudas que es muy importante aunque no del todo inesperada, ya que hace 500 días que las compañeras colombianas estaban al resguardo de cual era la decisión de la Corte", indicó la periodista feminista. Sobre ello, "esta legislación implica el derecho a la salud reproductiva y no reproductiva", añadió. A su vez, "consolida la ciudadanía de las mujeres, ya que el acceso a derechos siempre es construir más democracia", sostuvo.Fallo de la Corte Constitucional colombiana impacta políticamente en la regiónEste país hace años se encuentra en una situación de conflicto armado permanente, "en el que las mujeres son víctimas de ese proceso", expresó. En cuanto a las implicaciones para la región, "obviamente vemos como una ola que tiene años de construcción política y estrategias, tanto a nivel nacional como internacional", expresó Perello. Con respecto a lo dicho por el presidente Bolsonaro, "esta estrategia de polarizar no es nueva, particularmente de cara a la campaña y las elecciones de octubre", concluyó Perello.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis histórico sobre la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio.ÓperaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el tenor Andrés Presno, quien es egresado de la Escuela de ópera del SODRE y estudiante de la Royal Opera House de Inglaterra. Con él dialogamos sobre el workshop que está realizando la Escuela de Ópera y la Royal Opera House en Montevideo.

colombia

