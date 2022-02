https://mundo.sputniknews.com/20220224/la-oms-destina-35-millones-para-suministro-de-articulos-de-primera-necesidad-a-ucrania-1122241912.html

La OMS destina $3,5 millones para suministro de artículos de primera necesidad a Ucrania

ZÚRICH (Sputnik) — El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la asignación de 3,5 millones de dólares... 24.02.2022, Sputnik Mundo

"Hoy destiné 3,5 millones de dólares adicionales del Fondo para Contingencias relacionadas con Emergencias de la OMS para comprar y suministrar artículos de primera necesidad. Se espera que este apoyo humanitario en el ámbito de salud aumente después de nuevas evaluaciones de necesidades", dijo el jefe de la OMS en un comunicado, publicado en relación con el agravamiento de la situación en Ucrania.Agregó que la OMS continuará brindando asistencia y apoyo a las personas afectadas en el territorio de Ucrania. Ghebreyesus también llamó a garantizar el acceso seguro y sin interrupciones para la entrega de ayuda humanitaria a Ucrania.Subrayó que el sistema de salud debe seguir funcionando para brindar atención médica, incluido a las poblaciones vulnerables, en particular a los adultos mayores y migrantes.El jefe de la OMS también hizo un llamado a todas las partes en conflicto para que ejerzan la máxima precaución y garanticen que las instalaciones médicas, los trabajadores de la salud, los pacientes, el transporte y los suministros no se conviertan en "objetivos" de ataques.La madrugada del 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las tropas ucranianas ya "está inutilizada".Volodímir Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso. También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

