Trump sugiere enviar tropas de EEUU a la frontera con México para pacificar la zona

Luego de que Rusia movilizara fuerzas militares a las recién declaradas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, en Ucrania, para proteger a sus ciudadanos y comunidades, el magnate republicano sugirió que esa estrategia también puede ser emulada en Estados Unidos para pacificar su frontera sur con México. Trump hizo esas declaraciones durante una entrevista que concedió al programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show, donde aprovechó para dedicar algunos elogios al presidente ruso Vladímir Putin. La propuesta del expresidente de Estados Unidos ha hecho gran eco en el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador, donde el republicano no es bien recibido debido a las constantes declaraciones y acciones xenófobas que ha realizado en contra de los mexicanos, desde ordenar la construcción de un muro en la frontera sur hasta endurecer las medidas migratorias y insinuar que buena parte de los migrantes mexicanos son criminales o deshonestos. "Vi en televisión lo que dijo [Putin] y pensé: qué genial decisión. Putin declara independiente una gran zona de Ucrania. Es maravilloso. ¿Qué tan inteligente fue eso? Entrará [a Ucrania] y será un elemento de paz", comentó Trump. El multimillonario estadounidense también aseguró que Rusia no hubiera tomado la decisión de entrar a Ucrania y reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk durante su mandato (2017-2021). "Si se hubiera manejado correctamente, no habría absolutamente ninguna razón para que la situación actual en Ucrania esté sucediendo. Lo conozco bien a Vladímir Putin y nunca hubiera hecho lo que está haciendo bajo la Administración Trump, de ninguna manera", dijo Trump en un comunicado.

