“Ninguna mujer que quiera abortar puede ser perseguida”

La abogada Valeria Pedraza, una de las redactoras de la demanda que estudió la Corte Constitucional colombiana y que terminó con la despenalización del aborto

Desde el fin de semana pasado empezó la preparación. Las mujeres que habían luchado en las calles durante años por la despenalización del aborto se organizaban para copar las calles aledañas a la Corte Constitucional, en el centro de Bogotá, el lunes 21 de febrero.El máximo tribunal constitucional de Colombia se aprestaba, nuevamente, a tomar una decisión sobre la despenalización del aborto. En la Plaza de Bolívar, a pocos metros de donde se reunían las feministas, personas que estaban en contra del derecho de aborto se juntaban para rezar un rosario.El ambiente era de confusión y los ánimos se tambaleaban entre la esperanza y la desilusión porque, en varias ocasiones anteriores, la sentencia se había aplazados por diferentes motivos, como impedimentos o empates. Pero para la dicha de miles de mujeres, esta vez no fue así y sobre las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, se conoció la noticia.La Corte Constitucional, con una votación de 5-4, decidió la despenalización del aborto hasta las 24 semanas y mantuvo, después de ese límite, la aplicación de las tres causales de aborto que son aceptadas en el país desde 2006: cuando el embarazo haya sido producto de una violación, cuando dicho estado ponga en riesgo la salud de la madre y cuando exista inviabilidad para la vida del feto.La calle gritaba de júbilo. “Es ley, es ley, el aborto en Colombia ya es ley”, coreaban centenares de mujeres que levantaban sus pañuelos verdes que se confundían entre el humo de bengalas de igual color. Era una fiesta y las mujeres bailaban la decisión del alto tribunal al son de reggaetón y de canciones feministas.El festejo se extendió hasta casi la medianoche, y a la fiesta llegaron danzas y malabaristas del fuego. Había llanto en las caras de muchas y emoción en los escritos que corrían por las redes sociales, en los que mujeres contaban lo conmovedor que resultó la decisión de la Corte Constitucional después de vivir en carne propia la interrupción de un embarazo no deseado.“Ninguna mujer que quiera abortar puede ser perseguida”La noticia es histórica, pues, Colombia se convierte en el país de Latinoamérica con el plazo más amplio para la práctica del derecho que desde ya empezarán a utilizar las mujeres.“Esto implica un avance en el reconocimiento de los derechos de salud y reproductivos de la mujer en Colombia. Implica que ya ninguna mujer que necesite un aborto va tener que justificarse bajo las tres causales que ya había determinado la Corte en 2006, siempre que se encuentro dentro de las 24 semanas de embarazo”, explicó Sputnik Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que ha hecho parte del movimiento Causa Justa, a favor del aborto, y una de las redactoras de la demanda que puso a la Corte Constitucional a debatir sobre el asunto.Lo decidido por la Corte, además, carga con un valor simbólico porque le dio un golpe contundente al delito de aborto en el Código Penal. En términos prácticos, ninguna mujer o niña que necesite abortar y esté dentro de ese plazo puede ser perseguida penalmente ni investigada ni denunciada.Además, tiene efectos en la institucionalidad y en el sistema de salud colombiano. “Las clínicas o las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no podrán exigir que se compruebe ninguna causa. El personal de salud tampoco puede someter la decisión a mayores requisitos o condiciones y el sistema de salud debe comprometerse a implementar la sentencia”, añade Pedraza.Es decir, se eliminaría una gran cantidad de barreras que hoy tienen las mujeres en Colombia para interrumpir los embarazos que, incluso, las obliga a extender la gestación durante mucho más tiempo.El debate sobre las 24 semanasTerminada la celebración del lunes 21 de febrero, el debate empezó en las mesas de radio matutinas de Colombia. Una de las principales críticas a la decisión de la Corte Suprema fue, precisamente, que el plazo para optar por la interrupción voluntaria del embarazo fuese de 24 semanas, es decir, seis meses.Los argumentos tenían que ver con el avance de formación del feto y de los casos existentes en los que nacen con ese tiempo de gestación y su vida posterior se desarrolla sin mayores problemas. En ese sentido, Pedraza manifiesta que desde el movimiento Causa Justa se ha insistido que “ninguna mujer elige suspender su embarazo en el último momento”.“Ninguna mujer elige llegar hasta las semanas más avanzadas para abortar. Hay casos en los que se llega a ese tiempo porque la mujer enfrentó dilaciones y barreras en el sistema de salud, lo que impide que acceda al procedimiento tan pronto como lo necesita. A eso se suma que en un país como Colombia hay problemas como el acceso a hospitales, algunos no cuentan con personal capacitado y muchas mujeres no tienen medios para identificar si están embarazadas”, señala Pedraza a Sputnik.Ahora, también se convierte en un reto para las autoridades la implementación integral de la decisión de la Corte porque, si esto sucede, dice la abogada, lo más probable es que la mayoría de los abortos ocurran dentro de los primeros tres meses de gestación.Las cifras del aborto en ColombiaSegún Women’s Link Worldwide, es muy complejo tener cifras reales del aborto en Colombia como consecuencia de la clandestinidad de su práctica, sin embargo, señala que solo el 12% de los abortos anuales ocurren dentro del sistema de salud. Esa situación se debe a la gran desconfianza que hay en dicho sistema, de donde proviene gran parte de las denuncias contra mujeres.“Sabemos que la tasa de complicaciones por aborto inducido en las mujeres pobres y rurales de Colombia es la más alta de todos los subgrupos, con un 53%. Por parte, el 32% de los abortos inseguros o practicados por fuera de la legalidad traen complicaciones. Para 2012, se estimó que estas complicaciones le costaron al sistema de salud 40 mil millones de pesos (USD$ 10154.880).Paralelamente, también ha habido acción penal en contra de mujeres que abortan. Según la Fiscalía colombiana, entre 1998 y 2019, se iniciaron 5.833 actuaciones por el delito de aborto consentido en el país.En ese sentido, un reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, realizando junto con investigadores de la Universidad de Los Andes, reveló un aumento en las judicializaciones y se estimó que desde el año 2008 se han registrado 400 mujeres judicializadas por el delito de aborto.

