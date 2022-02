https://mundo.sputniknews.com/20220223/la-operacion-de-estado-con-la-que-calderon-protegio-a-margarita-zavala-por-la-guarderia-abc-1122120443.html

La "operación de Estado" con la que Calderón protegió a Margarita Zavala por la guardería ABC

La "operación de Estado" con la que Calderón protegió a Margarita Zavala por la guardería ABC

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que fue testigo de cómo el expresidente mexicano Felipe... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T16:05+0000

2022-02-23T16:05+0000

2022-02-23T16:05+0000

américa latina

felipe calderón

méxico

partido acción nacional (pan)

política

margarita zavala

suprema corte de justicia de la nación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122124486_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_102091a256a9c3b7b0c607eb2c17177d.jpg

El 5 de junio de 2009 ocurrió una de las peores tragedias en la historia reciente de México: 49 niños fallecieron y 106 más resultaron heridos durante un incendio en la guardería ABC de Sonora, cuyas gestiones estaban a cargo del Gobierno federal, en ese entonces encabezado por el panista Felipe Calderón. De hecho, la estancia infantil fue subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una sociedad civil en la que participaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una familiar de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. El incendio comenzó en una bodega que era administrada por el gobierno estatal de Sonora. A 13 años de aquel oscuro episodio, la máxima autoridad judicial de México admite que recibió una serie de presiones de parte de la Presidencia de la República para que la pareja presidencial, en específico Margarita Zavala, saliera bien librada del escándalo y de consecuencias legales. Así lo dijo Arturo Zaldívar, actual ministro presidente de la SCJN, y quien justamente en 2009 se integró a la Corte como ministro. También sostuvo que, por este escándalo en el que estuvo involucrada Margarita Zavala, se le quitó a la Suprema Corte la facultad de investigar la violación de derechos humanos, algo que resulta inconcebible si se toma en cuenta que es el máximo órgano judicial del país, comentó.Además, dijo que los padres de los niños fallecidos y heridos le contaron que la Administración de Felipe Calderón no permitió que los menores volaran a Sacramento, Estados Unidos, donde supuestamente había un hospital de especialidades esperándolos para poderlos curar. De hecho, contó que él mismo se peleó a gritos con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, debido al proyecto que el ministro preparaba en torno al incendio de la guardería. "[Gomez-Mont] me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y, según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos", agregó el ministro presidente de la SJCN.

https://mundo.sputniknews.com/20211230/felipe-calderon-se-burla-de-la-aprobacion-en-mexico-de-la-vacuna-cubana-abdala--1119901642.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

felipe calderón, méxico, partido acción nacional (pan), política, margarita zavala, suprema corte de justicia de la nación