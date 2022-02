https://mundo.sputniknews.com/20220223/dia-del-defensor-de-la-patria-putin-elogia-el-potencial-de-rusia-1122132464.html

Día del Defensor de la Patria: Putin elogia el potencial de Rusia

Putin dedicó palabras de agradecimiento a veteranos de la Gran Guerra Patria. Moscú le llama la atención al secretario general de la ONU ante su doble rasero... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T18:11+0000

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

día del defensor de la patria

occidente

sanciones

venezuela

03:50 Putin agradece y elogia el potencial de RusiaEl 23 de febrero es un día especial en Rusia. La población masculina recibe felicitaciones con motivo del Día del Defensor de la Patria, que en tiempos de la URSS se denominaba 'Día del Ejército y la Armada'. Con este motivo, el presidente, Vladímir Putin, se dirigió con un mensaje televisado a los reales y potenciales defensores de la patria.En particular, dedicó palabras de agradecimiento a los veteranos de la Gran Guerra Patria [1941-1945], que culminó con la capitulación de la Alemania de Hitler. "Recordaremos para siempre que han sido ustedes, una generación valiente de vencedores, que derrotaron al nazismo, salvaron de esa fuerza bárbara, despiadada y mortífera, a todo el país y al mundo entero.42:16 América Latina reacciona ante acoso anturruso de la OTAN y demustra que no es 'patio trasero' de EEUULa reacción de América Latina ante el empeño de la OTAN, con EEUU a la cabeza, de cercar a Rusia, ha vuelto a demostrar el creciente aislamiento de Occidente en sus pretensiones hegemónicas. La región, calificada despectivamente como 'patio trasero' por Washington, ha demostrado ser un vecino soberano y que no se pliega ante la potencia del norte.El pronunciamiento de Cuba fue uno de los más contundentes. "Rechazamos enérgicamente la histeria propagandística y comunicacional que desata el gobierno de EEUU contra Rusia y nos oponemos firmemente a la expansión de la OTAN hasta las fronteras de ese hermano país", escribió en su cuenta de Twitter el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, al llamar "a EEUU y a la OTAN a atender de manera seria y realista los fundados reclamos de garantías de seguridad de Rusia, que tiene derecho a defenderse".31:54 Occidente cava su propia tumba al imponer sanciones a Rusia, según analistaLas medidas antirrusas de Occidente, que amenaza a Moscú con sanciones sin precedentes ante el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, constituyen un acto de suicidio, según el intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en Geografía e Historia.Para el experto, los intentos de contener el desarrollo de Rusia, al igual que la misma estrategia aplicada en contra de China, tienen el efecto contrario al deseado. En este contexto, constató los grandes avances que ha hecho el gigante euroasiático en la política de sustitución de importaciones, al tiempo que resaltó un nivel de acercamiento inédito entre Moscú y Pekín.49:52 Cooperación militar con Rusia, factor de estabilidad para Venezuela ante la agresión de EEUULa cooperación con Rusia, incluida la del sector de la Defensa, es un factor de estabilidad para Venezuela, en contra de lo que promueven algunas voces de la oposición y la propaganda occidental, según el analista venezolano Ángel Tortolero.Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, subrayó que el único país que está desestabilizando y creando conflictos en América Latina es EEUU, donde la cooperación militar con Rusia se está dando "en el marco de la legítima defensa" de la nación caribeña, el Estado "más asediado" y "más atacado" en el siglo XXI.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

occidente

venezuela

rusia, vladímir putin, día del defensor de la patria, occidente, sanciones, venezuela