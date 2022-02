https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-primer-ministro-de-peru-defiende-medidas-para-frenar-delincuencia-ante-criticas-1122027212.html

El primer ministro de Perú defiende medidas para frenar delincuencia ante críticas

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, defendió las medidas que ha tomado el Ejecutivo para frenar el incremento de la delincuencia en el... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Torres mencionó entre las medidas tomadas la declaratoria del estado de emergencia en la capital Lima, así como en la provincia del Callao (centro, colindante a Lima).Asimismo, defendió la ley dada por el Gobierno para que no más de una persona viaje a bordo de una motocicleta lineal.La motocicleta lineal es usada por delincuentes ya que permite que dos personas viajen a bordo, una cometa el delito y la otra la espere para salir huyendo; además de ser útiles para abrirse paso entre el pesado tráfico de las ciudades.Asimismo, el primer ministro indicó que el Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de permitir que al serenazgo (policía municipal y controlada por los municipios distritales) se le permita portar armas.Su tarea es la vigilancia y control interno en asuntos menores y no tienen la facultad de portar armas de fuego a diferencia de la Policía Nacional.

