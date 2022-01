https://mundo.sputniknews.com/20220127/declaran-el-estado-de-emergencia-por-45-dias-en-lima-y-callao-por-el-alza-de-delincuencia-1120804102.html

Declaran el estado de emergencia por 45 días en Lima y Callao por el alza de delincuencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno peruano aprobó la declaratoria del estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y el Callao para contener el... 27.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

delincuencia

estado de emergencia

perú

"La medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano, implica que la Policía Nacional tendrá el control interno de la seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas", avanzó la agencia Andina.El Ministerio del Interior peruano aclaró a través de su cuenta en Twitter que "la declaratoria de emergencia no implica que la ciudadanía no pueda salir a la calle, sino que la Policía Nacional del Perú pueda intervenir a una persona, solicitarle sus documentos y detenerla hasta por 48 horas en caso se haya cometido un delito".El funcionario aseguró que todas las acciones de los cuerpos de seguridad "van a estar dentro del marco constitucional"."La medida no nos da a nosotros, a la PNP ni a nadie la libertad de hacer lo que queramos", dijo.Además de las Fuerzas Armadas, según él, los Gobiernos locales también podrán apoyar a la Policía con personal y equipos dispuestos para la seguridad ciudadana."La estrategia es golpear la columna vertebral de la criminalidad organizada", señaló Senmache.Según el funcionario, las autoridades siguen evaluando la opción de declarar en emergencia otras ciudades del Perú con altos índices delictivos.

delincuencia, estado de emergencia, perú