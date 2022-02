https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-diputado-nicaraguense-respalda-soberania-de-donetsk-y-lugansk-1122025478.html

El diputado nicaragüense respalda soberanía de Donetsk y Lugansk

El diputado nicaragüense respalda soberanía de Donetsk y Lugansk

MANAGUA (Sputnik) — El mundo debe reconocer la soberanía de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, independizadas de Ucrania, afirmó a la Agencia Sputnik el... 22.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-22T00:27+0000

2022-02-22T00:27+0000

2022-02-22T00:27+0000

internacional

nicaragua

ucrania

donbás

conflicto en el este de ucrania

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

rusia

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122025389_0:76:3370:1972_1920x0_80_0_0_f2248a139007698006ab852719e21e89.jpg

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció el 21 de febrero la independencia de las repúblicas situadas al este de Ucrania, la que se espera sea ratificada por la Asamblea Federal rusa este martes."Considero necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk", declaró Putin, que espera que el Legislativo ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas.El mandatario ruso reconoció como "crítica" la situación en la región de Donbás, asediada con bombardeo de artillería por tropas ucranianas, asegurando que el Kiev "declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto" y "no está interesado en una solución pacífica".El diputado de Nicaragua respaldó el reconocimiento del presidente Putin a la independencia de las naciones, las cuales aseveró no tienen "nada que compartir" con Ucrania."Lo que está haciendo el presidente Putin es reconociendo una realidad, esos dos países no son parte de Ucrania, esos dos pueblos que tienen una independencia en los hechos, porque no tienen nada que compartir con Ucrania, recordemos que Ucrania fue una fabricación de los bolcheviques y sometieron a estas dos regiones, que ahora son países, a la bota de Ucranía, pero nunca ha habido un acercamiento ni una profundización (de relaciones) y lo más grave es la violación de los derechos humanos que comete Ucrania con la población de estos dos países, les quieren cercenar su cultura, su idioma", declaró Navarro.El Gobierno de Estados Unidos reaccionó al reconocimiento ruso a las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, aplicando sanciones contra ambas naciones.

https://mundo.sputniknews.com/20220221/rusia-reconoce-republicas-de-donbas-porque-occidente-ignora-sus-inquietudes-de-seguridad-1122023607.html

https://mundo.sputniknews.com/20220221/jalife-rahme-analiza-que-pais-tratara-de-pegar-mas-duro-a-rusia-por-donbas-1122018676.html

nicaragua

ucrania

donbás

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, ucrania, donbás, conflicto en el este de ucrania, república popular de donetsk (rpd), república popular de lugansk (rpl), rusia, vladímir putin