Lilly Téllez se destapa como candidata presidencial: buscará "meter a prisión a AMLO"

En un Space de Twitter organizado por la organización Sociedad Civil de México, la legisladora afirmó que se siente capaz para buscar la presidencia, pero muy alejada de la idea que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Vamos a ver qué pasa, acabo de entrar a esto y no me quiero contaminar de cuestiones que hay en la política […]. No tengo patrocinadores y actúo por sentido común y con base en mi educación", declaró la periodista.Incluso, la senadora consideró que, en caso de ganar el cargo, le gustaría "meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas", pero no como un acto de venganza, "sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia"."A mí me gustaría verlo a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni que decir de varios personajes de su gabinete", declaró Lilly Téllez.La panista consideró que se siente lista y capaz para competir con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en caso de que decida ser la candidata presidencial de Morena."Simplemente estoy ante el desarrollo de las cosas, los enormes problemas y bueno, pues sí, si hay que entrarle, pues hay que entrarle con toda claridad, no me puedo hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo. Sería una cobardía e irresponsabilidad", declaró la senadora.Personajes como el expresidente de México Vicente Fox se han pronunciado en favor de que Lilly Téllez compita por la candidatura presidencial del PAN.

