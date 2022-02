https://mundo.sputniknews.com/20220218/mayor-sindicato-de-ecuador-pide-renuncia-de-ministro-de-trabajo-1121851736.html

Mayor sindicato de Ecuador pide renuncia de ministro de Trabajo

Un grupo de trabajadores se concentró el jueves en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en el norte de la capital del país, con pancartas de distintas organizaciones como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Unión General de Trabajadores de Ecuador (Ugte).Según el presidente del FUT, existe una gran conflictividad laboral por la falta de registro de directivas sindicales.Esta falta de acción por parte del Ministerio de Trabajo no favorece a los intereses de los trabajadores, con lo cual se incumple el Código del Trabajo y la Constitución, agregó.De la misma manera, el presidente de la Ugte, José Villavicencio, señaló que hay extrabajadores de empresas petroleras que dejaron de operar en el país hace más de 10 años y no pagaron las utilidades que les exige la ley.De igual manera, cientos de extrabajadores de empresas públicas que cerraron hasta el momento, no pueden cobrar sus liquidaciones, apuntó.Villavicencio anunció para la próxima semana una marcha de trabajadores hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el objetivo de rechazar un posible incremento de los aportes de los trabajadores y del tiempo de servicio para la jubilación.Actualmente, los requisitos para la jubilación son 30 años de trabajo y haber cumplido 60 años de edad.

