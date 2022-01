https://mundo.sputniknews.com/20220118/presidente-de-ecuador-anuncia-consulta-popular-con-temas-judiciales-y-laborales-1120466402.html

Presidente de Ecuador anuncia consulta popular con temas judiciales y laborales

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que planteará una consulta popular en las elecciones seccionales de 2023, con temas sobre... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Agregó que consultores nacionales y extranjeros trabajan en el diseño de la propuesta que se ajuste a la realidad de Ecuador, la cual podría coincidir con las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos previstas para febrero de 2023 para evitar costos excesivos al país.Según el mandatario, la actual situación de la justicia impacta de forma directa tanto en los índices de inseguridad ciudadana como en el ámbito económico.En este último caso, enfatizó, el manejo de la justicia no ofrece garantías para la inversión extranjera.Lasso dijo inclinarse por un sistema de justicia sin el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, creado en la Constitución aprobada en 2008 mediante referéndum, en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).Otras preguntas que incluiría la posible consulta popular se relacionan con las funciones que debe cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), también creado en el Gobierno de Correa y conocido como el cuarto poder del Estado.En ese sentido, explicó que no se puede preguntar sobre la eliminación del Cpccs porque eso implicaría una reforma a la Constitución vigente.El Cpccs es el organismo encargado de designar al fiscal general del Estado, contralor general del Estado, defensor del Pueblo, vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral, así como a los superintendentes de Compañías, de Bancos y de Telecomunicaciones, entre otras autoridades.Con respecto al tema laboral, Lasso señaló que se considera incluir una pregunta para aprobar una normativa distinta al Código de Trabajo vigente.Justificó que el 70% de la fuerza laboral de Ecuador no tiene un empleo formal, por ello dijo que la mayoría de ciudadanos debe resolver si está o no de acuerdo con una nueva ley laboral.Amnistías en el parlamentoEl jefe de Estado ecuatoriano dijo que cree en la pacificación del país, al referirse a los 260 pedidos de amnistía que se tramitan en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) a favor de defensores de la naturaleza, así como de actores sociales y políticos que participaron en las protestas de octubre de 2019.Agregó que el bloque legislativo de su partido político (CREO) se pronunciará luego de analizar cada caso, pero que la actitud del Gobierno y de esa agrupación política es la de favorecer un ambiente de pacificación.Al momento, los casos se tramitan en la Comisión de Garantías Constitucionales del parlamento.El lunes, el titular de esa instancia legislativa, Fernando Cabascango, dijo que el próximo 10 de febrero espera tener listo el informe que será remitido ante el pleno de la Asamblea Nacional para la respectiva votación.

