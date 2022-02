Partido gobernante venezolano: países que llaman al diálogo están desesperados

"Yo creo que esta gente lo que está es desesperada porque en tres años han intentado de todo, hasta intentaron asesinar al presidente de la República (Nicolás Maduro) y no han podido, y yo estoy seguro que no podrán, este pueblo no sabe rendirse, está acostumbrado a enfrentar los desafíos más grandes", aseguró Cabello durante un rueda de prensa del partido ofrecida en Caracas.