Venezuela sin referéndum revocatorio, ¿qué sigue?

Los centros de recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, estuvieron casi vacíos durante el...

La recolección de voluntades para activar el referéndum revocatorio en Venezuela pasó sin pena ni gloria. Los 1.200 centros habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país lucieron desiertos.El hecho no causó ninguna sorpresa, cuando a las exigentes condiciones fijadas por el poder electoral —el trámite debía alcanzar 20% de participación del electorado en cada estado, algo más de cuatro millones de firmas en total— se sumaron la desmovilización y fractura de la dirigencia opositora y, a última hora, hasta la renuncia a participar de los mismos promotores de la iniciativa, por considerar el procedimiento "técnicamente inviable".Sin embargo, hubo venezolanos y venezolanas que se movilizaron para participar de la iniciativa constitucional, como Loony Arocha, un joven empleado público que acudió muy temprano a manifestar su voluntad de cambio en un centro electoral instalado en el populoso barrio Petare, en el estado Miranda."Mi salario se vuelve sal y agua una vez que lo recibo, yo no gano en dólares. ¿Puedes creer que a mi edad deba esperar la ayuda de mi mamá? Ella trabaja en el sector privado y gana 10 veces más que yo. No sé si el problema es [Nicolás] Maduro, pero quiero elecciones presidenciales de nuevo y que se midan a ver qué pasa", opinó Arocha a Sputnik.Estelida Jaimes salió molesta del centro de recolección de firmas ubicado en el Liceo Andrés Bello, en Caracas. "¿Qué pasó con [Juan] Guaidó? ¿Dónde está?", le preguntó a Sputnik en la calle. "Nadie nos dijo ni cuándo ni dónde firmar, nadie sabe nada, entonces no sé quién va a cambiar esto", remató.En el mismo colegio, detrás de Jaimes, firmó Robert Martínez, un trabajador caraqueño para quien "todos los políticos actuales" son obstáculo para una salida a la crisis de Venezuela."Hay que cambiar al presidente, por eso vine a firmar. Y quiero que se haga una consulta para darle oportunidad a gente nueva que no se venda. Porque te digo algo, ninguno de los políticos que estuvieron todos estos años sirve", expresó a Sputnik el firmante.El revocatorio "no va"El mecanismo para revocar los cargos de elección popular en Venezuela está previsto en el artículo 72 de la Constitución, cuando dice, textualmente:"Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato" (…) Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato".El parlamentario recordó el proceso de revocatorio contra el líder bolivariano Hugo Chávez en 2004, cuando la oposición venezolana luego de intentar derrocarlo por la vía de un golpe de Estado y una huelga petrolera decidió activar este mecanismo constitucional.Revocatorio "sin unidad ni claridad en la estrategia"En diálogo con Sputnik, el analista y sociólogo Damián Alifa precisó que pese a ser un derecho constitucional, el mecanismo de referéndum no está reglamentado y por lo tanto los procedimientos para su activación están sujetos a la interpretación del poder electoral. A su juicio, la convocatoria realizada por el CNE el pasado 21 de enero puso cuesta arriba la implementación del dispositivo.Sin embargo, sostiene que hay elementos políticos de fondo que deben atenderse, como la falta de claridad y unidad entre los sectores que buscan un cambio de Gobierno en el país sudamericano."Antes de las elecciones regionales los diferentes grupos de oposición se debatían entre participar o no, y luego de las elecciones tampoco había claridad en cuál sería la ruta a seguir. Tal vez, alentados por la victoria electoral en Barinas, un grupo minúsculo de la oposición decidió acudir al CNE para solicitar la activación del referéndum constitucional. Frente a esta acción, no hubo claridad en la posición de la mayoría de los partidos políticos opositores", resaltó Alifa.Según este analista, la posición ambigua del propio dirigente opositor Juan Guaidó, primero mostrando simpatías por esa idea y luego hablando de unas elecciones presidenciales adelantadas, y el rechazo a la iniciativa del sector de oposición denominado Alianza Democrática, que reúne a partidos con una modesta representación parlamentaria, la convocatoria del referéndum realizada por estos grupos minoritarios lució desde el comienzo como una acción "aislada y un tanto improvisada".Falta de consensos en la oposición y voluntad de cambio"Quizá, el principal error de sus proponentes fue haber activado el dispositivo en el CNE por parte de MOVER [Movimiento Venezolano por el Revocatorio] sin haber previamente logrado los consensos necesarios entre todas las oposiciones", responde el dirigente opositor y escritor Enrique Ochoa Antich, consultado por Sputnik sobre el resultado de la recolección de firmas.El dirigente opositor sostuvo que "las condiciones impuestas intempestivamente, con la recolección de más de cuatro millones de firmas en 12 horas un día laborable, no permitían que tuviese éxito ese cometido".Para Ochoa Antich, quien además ha mantenido una línea crítica contra los sectores políticos opositores alineados con la estrategia de asedio contra Venezuela promovida desde Washington, este resultado en la recolección de firmas no es sinónimo de ausencia de voluntad de cambio."El 70% del país rechaza al Gobierno de Maduro y firmaría y votaría contra él en un revocatorio, pero sin una muestra de una unidad política y ciudadana que hiciera lucir viable el referendo y sin anunciar antes el nombre de quién sustituiría al eventualmente revocado, no creo que el ánimo espontáneo del pueblo era suficiente", opinó.Consultado sobre el camino que comienza a transitar Venezuela, sin revocatorio ni elecciones en el horizonte cercano, Antich espera que Gobierno y oposición lleguen a un "acuerdo básico sobre la transición pos-2024 cuando, es lo más probable, el Gobierno salga derrotado de las presidenciales".La agenda para los próximos dos añosEl analista Damián Alifa cree que en los dos años que nos separan del próximo evento electoral, la actividad política en Venezuela va a tener la mira en la agenda legislativa, especialmente en las comisiones vinculadas con el tema económico.En el chavismo esperan que los próximos dos años sean de avance en la economía, con recuperación de la producción petrolera y estabilidad política, pese a no existir por el momento expectativa de cambio en los mecanismos de agresión económica impuestos por EEUU contra el país, según le dijo a Sputnik el diputado Roy Daza."Si partimos de eso, es indispensable que haya un Frente Nacional, lo que llevaría a acuerdos y diálogo con todos los sectores del país. Eso va a generar un conjunto de tensiones, de contradicciones; bueno, vamos a tener que trabajar con esas tensiones y contradicciones, porque las sociedades no son nunca en ningún periodo de la historia paraísos terrenales", expresó el parlamentario del PSUV.El dirigente chavista recuerda los lineamientos centrales de la política económica trazada en 2018 por el presidente, Nicolás Maduro, la "recuperación de la economía, el crecimiento económico y la prosperidad", que implican recuperar la producción y las exportaciones para poder mejorar los salarios, que se desplomaron en los últimos años de crisis, bloqueo y sanciones.

