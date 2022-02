https://mundo.sputniknews.com/20220217/las-relaciones-entre-rusia-y-colombia-se-tensan-en-plena-campana-electoral-1121840805.html

Las relaciones entre Rusia y Colombia se tensan en plena campaña electoral

BOGOTÁ (Sputnik) — Acusaciones de una presunta injerencia rusa en la frontera con Venezuela, seguidas por otras sobre supuestos intentos, desde el extranjero... 17.02.2022, Sputnik Mundo

A comienzos de este mes, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que Venezuela estaba moviendo tropas a la frontera binacional con la asistencia técnica de Rusia e Irán, lo que calificó como "injerencia extranjera".La Embajada de Rusia respondió a través de un comunicado, y describió los comentarios de Molano como "irresponsables" e "inapropiados", en medio de una "búsqueda incansable" del funcionario por crear "enemigos ficticios".El presidente colombiano, Iván Duque, entró posteriormente a la discusión y pidió una reunión con la delegación rusa en el país para "entender" el alcance de la cooperación con el Gobierno de Nicolás Maduro, con el cual, Colombia no tiene relaciones diplomáticas.Ese encuentro se produjo entre el propio Molano; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; y el embajador ruso en Bogotá, Nikolái Tavdumadze, el pasado 7 de febrero.Molano afirmó que se había tratado de un malentendido: la palabra "injerencia" no la había usado él, sino el periodista que indujo a la respuesta, argumentó.Ramírez, por su parte, reveló que Tavdumadze le había asegurado que los equipos militares rusos vendidos a Caracas no serían usados contra Colombia ni caerían en manos de grupos armados ilegales colombianos que actúan en la frontera, y que, según Bogotá, encuentran refugio al otro lado de la línea limítrofe.Pero aunque quedó la impresión de que el asunto había quedado zanjado, nuevas acusaciones llegaron, aunque no de manera directa.Interferencia electoralCon la visita de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de la Casa Blanca a Colombia esa misma semana, revivió la sombra de las acusaciones, aunque esta vez, de forma más ambigua.En una declaración conjunta con Duque, Nuland aseveró: "Colombia (...) enfrenta amenazas de actores externos contra sus redes públicas y privadas, y también en el mundo de la desinformación y esfuerzos por propagar y difundir mentiras e historias que no son de origen colombiano. Esto es especialmente cierto en el contexto de las elecciones que se aproximan".Y posteriormente, en entrevista con una emisora local, añadió que los estadounidenses fueron "víctimas de la interferencia electoral rusa en 2016", por lo que, de acuerdo con la funcionaria, aprendieron "bastante sobre la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación".La declaración provocó una nueva reacción de Tavdumadze, quien negó en una columna de opinión que Rusia tenga "absolutamente ninguna intención de influir en las elecciones en Colombia"."Los propagadores de tales falsedades, tanto domésticos como visitantes de latitudes más al norte, suelen competir en absurdidad de 'los porqués' de que Moscú pueda querer influir en el proceso colombiano", insistió.La cadena de acusaciones no quedó ahí, pues esta semana, el presidente colombiano, Iván Duque, pidió, desde el Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo (Francia), proteger la democracia de la "influencia o de la injerencia extranjera, de los que pretenden manipular algoritmos o de los que pretenden también generar odio y fractura".Insistió en rechazar "cualquier intento de afuera" en el que actúen "hackers entrenados para movilizar y detonar odios", aunque sin referirse directamente a Moscú.Colombia, principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio, es igualmente el único miembro asociado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en América Latina.De hecho, y aunque la tensión en Ucrania ocurría a kilómetros de su país, Duque dijo que se uniría a la "comunidad internacional (occidental) en todas las sanciones" que aplicara, si ocurría "cualquier acción" contra la "integralidad territorial" de ese país.Rusia rechazó las múltiples acusaciones sobre una potencial invasión de Ucrania, defendió el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, y acusó a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de sus fronteras.EleccionesPara el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (privada, con sede en Bogotá), Mauricio Jaramillo Jassir, el nuevo intento de acudir a una supuesta injerencia extranjera en las elecciones colombianas de este año corresponde a una estrategia del partido de Gobierno, el Centro Democrático.Colombia renovará el Congreso tras los comicios legislativos del 13 de marzo, y elegirá al nuevo presidente para el próximo cuatrienio el próximo 29 de mayo.Duque tiene una desaprobación de 73%, según la más reciente medición de la encuestadora Invamer Gallup.Entre tanto, el candidato de izquierda (opositor), el exalcalde de Bogotá, senador y exintegrante de la desaparecida guerrilla M-19, Gustavo Petro, lidera las encuestas en intención de voto para mayo."Como Petro está ganando en las encuestas, (...) queda la sensación de que los sectores de extrema derecha en Colombia están tratando de influir en el presidente, para crear el ambiente de que Petro no puede ganar las elecciones limpiamente", insiste Jaramillo Jassir.Esto, "para decir que se robaron las elecciones, o que a Petro lo eligieron los rusos, los cubanos, los venezolanos, los iraníes, etcétera.", agregó.La Embajada de Rusia en Colombia no se ha vuelto a pronunciar sobre las nuevas insinuaciones de Duque en su gira por cuatro países de Europa Occidental, que finaliza esta semana.Según cifras de esa delegación, la relación comercial entre Moscú y Bogotá alcanzó 451,1 millones de dólares entre enero y noviembre de 2021, lo que significa un crecimiento de 127,4% respecto al período anterior.

