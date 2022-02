https://mundo.sputniknews.com/20220217/honduras-extradicion-de-expresidente--evidencia-una-justicia-no-funcional-al-estado-de-derecho-1121843432.html

Honduras: extradición de expresidente evidencia "una Justicia no funcional al Estado de derecho"

Honduras: extradición de expresidente evidencia "una Justicia no funcional al Estado de derecho"

El pedido de extradición de EEUU del expresidente hondureño, , despertó el debate sobre por qué la justicia local no actúa.

2022-02-17T22:05+0000

2022-02-17T22:05+0000

2022-02-17T22:05+0000

telescopio

juan orlando hernández

honduras

estados unidos

extradición

narcotráfico

justicia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121843386_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8ce83b6211bfcde843ec30b496fc7b7a.jpg

Honduras: la extradición de expresidente Hernández evidencia "una Justicia no funcional al Estado de derecho" El pedido de extradición de EEUU del expresidente hondureño, acusado por delitos de narcotráfico, entre otros, despertó el debate sobre por qué la justicia local no actúa. Analizamos el tema con el analista Luis Méndez y con Alejandro Bonilla, dirigente del oficialista partido Libre.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), permanecerá en prisión preventiva durante un mes. Estará detenido en una base policial en la capital Tegucigalpa, en espera de la segunda audiencia de su proceso de extradición a EEUU. Washington lo reclama por delitos de narcotráfico y posesión de armas.La captura de JOH y su posterior extradición han abierto un debate sobre las razones por las cuales el líder del Partido Nacional no será juzgado en Honduras, como corresponde a todos los ciudadanos.Tanto las autoridades del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y hasta el Fiscal general, Óscar Chinchilla, fueron seleccionados por el propio jefe de Estado durante su Gobierno que culminó a finales de enero.El analista, poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez, transmitió a Telescopio su preocupación por el hecho de que, durante 12 años, los gobiernos del Partido Nacional, junto a las redes de crimen organizado, se hayan "apoderado" de la institucionalidad del país."Para la derecha y los poderes vinculados a la dictadura y a la corrupción, el ambiente que se respira con esta detención es el de un día gris. Y la preocupación de ellos es que no solo Hernández es el blanco perfecto de esta política de sanear el país", indicó.El entrevistado reconoció su "alegría que se haga justicia y se haya empezado a detener toda esta oleada de impunidad. Pero también en el fondo sabemos que lo ideal es que sea el Estado el que juzgue a quienes cometen delitos de esta magnitud".De acuerdo con Méndez, en Honduras "tenemos un Estado capturado y un sistema de Justicia controlado por grupos económicos"."Se llega a esta especie de sacrificio de la soberanía, del derecho a la autodeterminación y a la independencia, para que sea un Gobierno externo como el de EEUU, con otros intereses en la región que van más allá de un tema de narcotráfico y Justicia, el que finalmente juzgue", añadió.En relación con el hecho de que no se juzgue a Hernández en Honduras, Méndez respondió que, "si [JOH] fuese juzgado aquí, hoy mismo quedaría en libertad. Tenemos un sistema de Justicia no funcional para un Estado de derechos ni de derecho", sentenció.Por su parte, Alejandro Bonilla, dirigente del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) indicó a Telescopio que existe infinidad de pruebas que vinculan al expresidente con las causas por las cuales se lo acusa.Bonilla opinó sobre por dónde deberían pasar los cambios que el nuevo Ejecutivo de la nueva presidenta Xiomara Castro deberá concretar para que un hecho como este no se vuelva a repetir en el país."Lo primero es recuperar el sistema judicial: cambiar la Corte Suprema, cambiar el Fiscal general. Hernández sigue siendo al día de hoy el que dirige la Corte Suprema porque tiene cinco magistrados que sustituyó en 2012, junto con la creación en 2011 del Consejo Nacional de Defensa, que fue el corazón del régimen", afirmó.Otro reto, según Bonilla, es apostar a "tener un Estado soberano y no 'colonia' de EEUU, y tratar de abrir relaciones diplomáticas con potencias como China. Y a partir de ahí plantear lo que Libre pregona desde 2009: la creación de una Asamblea Nacional Constituyente", concluyó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juan orlando hernández, honduras, estados unidos, extradición , narcotráfico, justicia, аудио