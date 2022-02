https://mundo.sputniknews.com/20220217/el-presidente-de-chequia-califica-de-verguenza-para-eeuu-el-falso-ataque-de-rusia-a-ucrania-1121820697.html

El presidente de Chequia califica de "vergüenza" para EEUU el falso "ataque" de Rusia a Ucrania

Las acusaciones sobre el inicio de la "invasión" rusa a Ucrania el 16 de febrero son otra vergüenza de los servicios de inteligencia estadounidenses, aseguró... 17.02.2022, Sputnik Mundo

"Si estamos hablando de los servicios especiales estadounidenses, entonces esto fue su tercera vergüenza. La primera fue la guerra de Irak, donde no se encontraron armas de destrucción masiva. La segunda fue la de Afganistán, cuando afirmaron que los talibanes (organización que está bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas) nunca capturarían Kabul. Bueno, ahora es la tercera", afirmó el mandatario según periódico local Mladá fronta DNES.La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó el 15 de febrero como un día que pasará a la historia como un fracaso de la propaganda occidental. Además, señaló que el colapso de la guerra informativa desatada contra Rusia, ocurrió sin "un solo disparo".Después de que el pronóstico del periódico británico Daily Mail y el tabloide The Sun, expresaran que Rusia supuestamente invadiría Ucrania a las tres de la mañana del 16 de febrero no se hiciera realidad, Zajárova pidió a los medios occidentales que proporcionaran de inmediato todo "el calendario de invasiones rusas" para el año 2022. La diplomática bromeó diciendo que le gustaría planear unas vacaciones.Previamente, Dmitry Belik, miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, calificó de absurdas las declaraciones sobre las fechas de la invasión rusa a Ucrania. El parlamentario señaló que todas las declaraciones de Rusia sobre la falta de planes para invadir Ucrania son persistentemente ignoradas en Occidente porque "no es tan interesante y emocionante".Los políticos occidentales y los representantes de los medios de comunicación continúan difundiendo numerosas especulaciones sobre una posible invasión rusa a Ucrania. Moscú ha negado repetidamente que no tiene intenciones de hacerlo y ha enfatizado que todas las actividades de entrenamiento de combate de las tropas se llevan a cabo dentro del territorio ruso.El pasado 28 de enero el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reiteró que Rusia no iba a comenzar una guerra con Ucrania, y que los países occidentales y los Estados Unidos estaban desarrollando "histéricamente" el tema de la amenaza rusa en lugar de obligar a Kiev a implementar los acuerdos de Minsk.

