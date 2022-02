https://mundo.sputniknews.com/20220216/peru-aplica-tres-multas-por-360000-dolares-a-repsol-por-derrame-de-crudo-en-mar-de-lima-1121725440.html

Perú aplica tres multas por 360.000 dólares a Repsol por derrame de crudo en mar de Lima

LIMA (Sputnik) — El Gobierno peruano ha impuesto a la fecha tres multas a la transnacional española Repsol por un monto total de 1,38 millones de soles...

La OEFA es una oficina adscrita al Ministerio del Ambiente.El pasado 15 de enero, un accidente en la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito limeño de Ventanilla y administrada por Repsol, hizo que se vertieran al mar casi 11.000 barriles de petróleo, lo que ocasionó la contaminación de 155 kilómetros cuadrados, un área equivalente a 16.000 canchas de fútbol.Según señaló la titular del OEFA, las multas han sido impuestas a la empresa por no identificar las zonas afectadas del desastre, por no realizar las labores de limpieza y por no contener el crudo dentro del plazo indicado.Cada multa es de 120.000 dólares y el OEFA no descarta la aplicación de más sanciones pecuniarias contra Repsol.

