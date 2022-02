https://mundo.sputniknews.com/20220216/monedero-respalda-a-amlo-y-acusa-a-iberdrola-y-ohl-de-ser-neocoloniales-1121775567.html

Monedero respalda a AMLO y acusa a Iberdrola y OHL de ser 'neocoloniales'

Monedero respalda a AMLO y acusa a Iberdrola y OHL de ser 'neocoloniales'

El fundador del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, acusó a empresas como Iberdrola y OHL de ser neocoloniales ya que buscan tener injerencia... 16.02.2022, Sputnik Mundo

Monedero se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre "pausar" la relación con España por la actuación que habían tenido algunas de sus compañías en México.Al respecto, el politólogo defendió las declaraciones del mandatario mexicano y sostuvo que dichas empresas actúan como "neocoloniales" y le faltan al respeto a un presidente que les pide actuar de una forma diferente."Aquí en España sabemos cómo se comportan estas grandes empresas y lo que decimos los españoles a Naturgy, a Iberdrola, a HCL, a OHL, cuando vayas fuera no hagas las barbaridades que haces aquí, porque aquí es un problema que tendremos que solventar entre nosotros, pero fuera estás ensuciando el nombre de todos los españoles", afirmó Monedero.El político español criticó que firmas como Iberdrola "se permiten el lujo" de contratar a expresidentes y exfuncionarios mexicanos, quienes "no tienen una especial sensibilidad democrática", para obtener información privilegiada y beneficiarse aún más de sus operaciones en México.Por ello, hizo un llamado a dejar atrás la narrativa de que el beneficio de dichas corporaciones es compartido, pues actualmente España tiene una de las tarifas de luz más altas."Aquí la factura de la luz se nos ha multiplicado, ya me dirá alguien en qué me beneficia a mí como español que Iberdrola sea española porque pago una de las facturas de luz más caras de Europa", comentó en entrevista para el programa Los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez,Por ello, consideró que el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador "es de sentido común" y propio de demócratas, y lamentó que su Gobierno, en vez de escuchar al presidente mexicano, lo confrontó y defendió intereses de sus empresas."Cuando yo veo que López Obrador le dice a Iberdrola: 'Aquí no vengas con esos comportamientos', ¿qué me hubiera gustado de mi Gobierno? Que mi Gobierno se hubiera puesto a lado de López Obrador, y le hubiera dicho: 'Pido disculpas por el comportamiento de esta empresa de matriz española y le vamos a mandar un mensaje a esta empresa diciendo no tengas estos comportamientos porque manchas el nombre de España'", opinó Monedero.

méxico, política, andrés manuel lópez obrador, juan carlos monedero, podemos, iberdrola