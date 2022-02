https://mundo.sputniknews.com/20220215/relator-de-la-onu-inicia-visita-para-preparar-informe-sobre-justicia-boliviana-1121721852.html

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia recibió la visita del Relator Especial sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, quien mantuvo una reunión protocolar informativa con el canciller Rogelio Mayta y el ministro de Justicia Iván Lima", dijo la Cancillería vía Twitter.El escueto reporte marcó la línea informativa que acompañaba a la visita de García-Sayán, quien según anunció la representación de la ONU en Bolivia no hará declaraciones hasta concluir su visita el 22 de febrero.El enviado de la ONU se reunió también con el vicepresidente David Choquehuanca y con un grupo civil Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), en el primer día de su misión que de acuerdo con el organismo internacional tiene en agenda al menos 25 encuentros y se extenderá también a las ciudades de Sucre (sur), sede del órgano judicial, y Santa Cruz (este).La visita de García-Sayán, a invitación del Gobierno, estaba anunciada desde fines del año pasado como parte de un proceso de consultas con miras a una cumbre nacional multisectorial prevista para marzo con objeto de definir el contenido y la metodología de una reforma total del desacreditado sistema de justicia boliviano.Pero la llegada del relator de la ONU resultó rodeada de inusitada expectativa por coincidir con el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019, actualmente en suspenso por disputas de procedimiento que impidieron su instalación la semana pasada.La exgobernante transitoria, quien se considera víctima de una persecución judicial alentada por el Gobierno, se declaró en huelga de hambre el 9 de febrero en rechazo a ese juicio y ha pedido que García-Sayán la visite en la cárcel donde cumple detención preventiva desde marzo pasado.El relator de la ONU no confirmó de inmediato una reunión con Áñez, actividad que no estaba incluida en una primera agenda de la visita publicada por medios locales.La visita de García-Sayán ocurría además en medio de un escándalo desatado por el reciente descubrimiento de una red de corrupción judicial, centrada en el cambio de cárcel por casa concedido a feminicidas y otros delincuentes condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto.El visitante se reunirá con el presidente Luis Arce al término de su misión, dijo la representación de la ONU.

