Dipuado venezolano: Duque no logró cumplir planes de EEUU contra Venezuela y está desesperado

Dipuado venezolano: Duque no logró cumplir planes de EEUU contra Venezuela y está desesperado

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, está desesperado tras fracasar en las órdenes recibidas por el Gobierno de Estados Unidos de... 15.02.2022, Sputnik Mundo

"El subpresidente [sic] Duque, [el expresidente Álvaro] Uribe [2002-2010] y todo lo que conforma la élite narcoparamilitar de Colombia tiene sus días contados, están contra el reloj, porque hasta la fecha no han podido cumplir con la instrucción del Departamento de Estado norteamericano (…) La intención es generar procesos desestabilizadores, infundir miedo a la población con terrorismo, extorsión, asesinato y sicariato", expresó el diputado oficialista venezolano.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 11 de febrero que el grupo criminal liderado por Carlos Revete, alias El Koki, quien resultó abatido por las fuerzas de seguridad, era financiado por Duque con el objetivo de instalar una base paramilitar en Tejerías, estado Aragua (norte).La organización criminal que integró El Koki tras huir de Caracas en julio de 2021 fue desmantelada en una zona montañosa de Tejerías, luego de un operativo de varios días desarrollado por diversos cuerpos de seguridad.Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consideró que Duque pretende convertir la política venezolana en lo que es actualmente la colombiana."Hay una etapa en particular que tiene que ver con la colombianización de la política venezolana, que tiene que ver con traer al país prácticas de grupos paramilitares no solamente en los estados fronterizos, sino hacia el centro del país con la intención de acelerar procesos de desestabilización, de poner en evidencia a través de estos grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, que Venezuela es un país de tránsito de la droga que se produce en Colombia hacia el mercado del Caribe y Europa", comentó.Las autoridades venezolanas reportaron que hasta el pasado 11 de febrero, al menos nueve delincuentes fallecieron y 31 resultaron detenidos en el operativo de seguridad en Tejerías. JustificaciónEl diputado manifestó que Duque busca justificar la aplicación de mecanismos internacionales al querer hacer ver que en este país caribeño existe un Estado fallido."[El presidente colombiano] quiere crear las condiciones de modo que se pueda invocar aquella vieja tesis del Estado fallido, de que en Venezuela se violan los derechos humanos, que el Estado es intolerante. Eso pretende justificar la aplicación de mecanismos como la extinta carta democrática de la Organización de los Estados Americanos y otras formas de hacer presión en instancias multilaterales donde Estados Unidos tiene la mayor influencia", acotó.En las últimas semanas el Gobierno venezolano anunció la detención de 56 presuntos criminales y nueve abatidos en el operativo de seguridad que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado fronterizo de Apure (sur) contra el denominado grupo Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos.La administración de Maduro también acusó a Duque de estar detrás de la actuación de estos grupos irregulares para desestabilizar su país.

