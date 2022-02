Biden afirma que el pueblo de Rusia no es un enemigo para EEUU

"EEUU y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no amenaza a Rusia, ni EEUU ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes de ponerlos allí tampoco. No estamos apuntando al pueblo de Rusia. No buscamos desestabilizar a Rusia. A los ciudadanos de Rusia: 'No son nuestro enemigo'", dijo Biden en una declaración sobre la situación en Ucrania.