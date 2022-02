https://mundo.sputniknews.com/20220214/protestas-mole-y-baile-con-barry-white-asi-fue-la-boda-de-la-poderosa-elba-esther-gordillo--video-1121626983.html

Protestas, mole y baile con Barry White: así fue la boda de la poderosa Elba Esther Gordillo | Video

Protestas, mole y baile con Barry White: así fue la boda de la poderosa Elba Esther Gordillo | Video

La antigua lideresa sindical de México se casó en Oaxaca en medio de una fiesta que estuvo precedida por protestas del gremio magisterial del país... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Elba Esther Gordillo, una de las mujeres más polémicas de México por sus escándalos de corrupción, contrajo nupcias con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, el hombre que la ayudó a salir de la cárcel en 2018.La fiesta se llevó a cabo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, uno de los lugares más exclusivos de esa ciudad mexicana. Y aunque la celebración transcurrió sin contratiempos, horas antes de que llegaran los invitados un grupo de maestros realizó destrozos en protesta por los excesos cometidos por la exlideresa del gremio magisterial de México, según reportaron algunos periodistas y medios locales. Se trata del tercer matrimonio de Elba Esther Gordillo, quien quedó libre en agosto de 2018 de los delitos que le imputaron las autoridades mexicanas: lavado de dinero y delincuencia organizada. Ella actualmente tiene 77 años, 41 más que su esposo, de 36. Según videos subidos a las redes sociales y distintas versiones periodísticas, la exlideresa Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bailó una canción de Barry White con su marido: You’re the first, the last, my everything. El menú fue muy típico: sopa fría de aguacate, mole negro con guajolote y lechón. Para beber se ofreció tequila y Licor 43. De acuerdo con su perfil público, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez es un abogado mexicano egresado de la Universidad La Salle en 2007 con mención honorífica, tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana y un diplomado en derecho corporativo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).El 12 de febrero, Elba Esther Gordillo publicó un video en sus redes sociales para informar sobre su boda. "Soy plenamente feliz", dijo la también exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su esposo aseguró que ya tenían siete años de relación amorosa. Desde que fue liberada de prisión, Elba Esther Gordillo se ha reincorporado poco a poco a la vida política del país. En octubre de 2020, su hija Maricruz Montelongo Gordillo y su yerno Fernando González Sánchez fundaron el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) para participar en las elecciones intermedias de 2021, en las que se renovó el Congreso de México y 15 gubernaturas.La Maestra fue cercana a prácticamente todos los presidentes de México, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

