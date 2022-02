https://mundo.sputniknews.com/20220214/moscu-confia-en-que-el-nuevo-gobierno-de-libia-logre-cohesionar-a-los-libios-1121612202.html

Moscú confía en que el nuevo Gobierno de Libia logre cohesionar a los libios

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera que el nuevo Gobierno de Libia logre cohesionar a los libios y preparar el país a la celebración de las elecciones generales... 14.02.2022, Sputnik Mundo

La diplomática dijo que Moscú sigue atentamente el desarrollo de la situación interna en Libia, donde el 10 de febrero el Parlamento aprobó la candidatura del extitular del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Fathi Bashagha, para ocupar el puesto de primer ministro del país."Sostenemos que se debe respetar la elección hecha por los parlamentarios libios. Lo más importante es que las contradicciones existentes no lleven a un conflicto serio y se resuelvan mediante negociaciones y búsqueda de acuerdos. Esperamos que el nuevo Gobierno de Libia con Fathi Bashagha a la cabeza logre cohesionar a la sociedad libia, lo que permitiría cumplir con éxito las tareas nada fáciles del período de transición, incluida la preparación de los comicios generales", declaró Zajárova.El texto de su declaración se publica en la web de la Cancillería rusa.El presidente en ejercicio del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Hamid Dbeiba, declaró anteriormente que no dejará su puesto antes de la celebración de los comicios presidenciales, con lo cual surge la amenaza de una nueva dualidad de poderes.Las elecciones presidenciales, que se habían fijado para el 24 de diciembre de 2021, no se celebraron.La Comisión Electoral Suprema de Libia propuso al Parlamento posponerlas, señalando que técnicamente estaba preparada para organizar las elecciones en la fecha planeada, sin embargo, por causas de fuerza mayor, no pudo anunciar a tiempo la lista definitiva de candidatos admitidos a la votación.El plan celebrar los comicios presidenciales y parlamentarios era el resultado principal del Foro del Diálogo Político Libio, que se desarrolló en Ginebra en febrero de 2021 bajo los auspicios de la ONU. Allí mismo quedó elegido el poder ejecutivo de transición, llamado a efectuar la preparación de las elecciones generales del 24 de diciembre.Libia quedó dividida tras el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi en 2011 y durante una década vivió violentos enfrentamientos entre las facciones rivales que crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y el este de Libia.Hasta hace poco en Libia funcionaban paralelamente el Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli, y el Gobierno interino, junto con el Parlamento en Tobruk legítimamente elegido, que contaba con el apoyo del Ejército Nacional Libio.

