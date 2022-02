https://mundo.sputniknews.com/20220214/la-wada-decepcionada-por-la-decision-del-cas-sobre-el-caso-valieva-1121610582.html

La WADA, decepcionada por la decisión del CAS sobre el caso Valíeva

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Mundial Antidopaje (WADA), con sede en Canadá, aseguró que está frustrada por el dictamen del Tribunal de Arbitraje Deportivo...

2022-02-14T09:01+0000

2022-02-14T09:01+0000

2022-02-14T09:43+0000

los juegos olímpicos de invierno 2022

wada

rusia

⚽ deportes

kamila valíeva

dopaje

Este 14 de febrero, el CAS dictaminó que Valieva, de 15 años, podrá seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín desestimando así las apelaciones presentadas por la WADA, el Comité Olímpico Internacional y la Unión Internacional de Patinaje (ISU) al levantamiento de la suspensión provisional de la deportista por parte de la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada).El 8 de febrero, después de que Valíeva y otros patinadores rusos ganaran la prueba por equipos de patinaje artístico en las Olimpiadas, el laboratorio del Instituto Karolinska de Estocolmo anunció con una demora de más de tres semanas que el test de Valieva hecho el 25 de diciembre supuestamente había dado positivo a una sustancia prohibida.La Rusada suspendió temporalmente a la patinadora de los entrenamientos y las competiciones. Valíeva impugnó la medida ante el Comité Disciplinario Antidopaje de la institución, que levantó la suspensión el 9 de febrero.El COI y la WADA apelaron el levantamiento de la suspensión ante el CAS.El panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo falló este 14 de febrero a favor de la Rusada recalcando que la patinadora no dio positivo durante los Juegos Olímpicos de Pekín.La WADA, dirigida por el polaco Witold Banka, dice ahora que el laboratorio sueco del Instituto Karolinska no sabía que las muestras de la patinadora Valíeva tenían que ser analizadas antes de los Juegos Olímpicos.Lo cierto es que todas las pruebas antidopaje de Valíeva antes y después del 25 de diciembre de 2021 dieron negativo. La patinadora rusa ganó en enero de 2022 el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico.La Agencia Mundial Antidopaje aseguró también que investigará al entorno de Valíeva.El laboratorio del Instituto Karolinska de Suecia ya estuvo en el ojo del huracán en el pasado. La WADA le suspendió un año la acreditación, del 1 de agosto de 2018 al 1 de agosto de 2019, por no corresponder a los rigurosos estándares.La decisión de CAS deja la puerta abierta para que Valieva, participe este martes 15 de febrero en la prueba de patinaje individual femenino en los Juegos Olímpicos de Pekín.

2022

