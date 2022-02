https://mundo.sputniknews.com/20220214/baja-de-la-productividad-por-trabajador-un-problema-con-un-acusado-inocente-1121653855.html

Baja de la "productividad por trabajador", un problema con un acusado inocente

El fenómeno viene en fuerte caída en España desde el año 2018 y se repite en múltiples países de Occidente. A pesar de ello, la forma de comprender tal... 14.02.2022, Sputnik Mundo

La llamada "productividad por trabajador", viene en fuerte caída en España desde el año 2018. El fenómeno se repite en múltiples países de occidente. A pesar de ello, la forma de comprender tal productividad esconde el origen del problema. Sputnik consultó sobre ello al economista Adrián Zelaia.

La caída de la productividad por trabajador en España acumuló una variación anual negativa de 7,6% entre 2018 y 2020.El dato revela un fenómeno que se extiende por Europa y en varios países desarrollados: la hora de trabajo no redunda en una producción creciente de bienes y servicios, sino que de hecho esta baja, como lo viene haciendo lentamente en las últimas décadas.Sin embargo, factores como el desconocimiento técnico o las falencias en el sistema de medición llevan a cargar sobre el trabajador la responsabilidad por este fenómeno, lo que en muchos casos redunda en errores.Tal operación revela un número ligado a un valor monetario y no al efecto que un determinado empleo refleja en la población en que se efectúa o en el bienestar general."A largo plazo, siempre se ha pensado que esto está muy directamente relacionado con el avance técnico o tecnológico. Que una persona por sí misma, cuando trabaja en una empresa, tiene una productividad que se va incrementando cuando es capaz de utilizar maquinaria, software, o desarrollos", agregó el director de la consultora Ekai Center.Sin embargo, lejos de cumplirse esta presunción, en la realidad se observa un panorama diferente conocido como "paradoja de la productividad". Un fenómeno que a pesar de no contar con causas acordadas de forma unánime, revela que en los últimos 50 años la productividad lejos de aumentar tanto como el desarrollo tecnológico, crece cada vez a menor ritmo."Solo una parte de las mejoras conseguidas a través del avance tecnológico se miden en los datos de productividad. Y cuando hablamos de avances en la productividad, lo hacemos en términos de su precio en el mercado. (...) Esto significa que buena parte del avance tecnológico, aunque sea eficiente en el plano social, no se transforma en incremento de la producción", concluyó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

