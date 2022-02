https://mundo.sputniknews.com/20220213/estrellas-ideas-geniales-y-mucho-dinero-estos-son-los-anuncios-de-autos-del-super-bowl-2022-1121596729.html

Estrellas, ideas geniales y mucho dinero: estos son los anuncios de autos del Super Bowl 2022

El partido final de la liga de fútbol americano, conocido también como el Super Bowl, es probablemente el evento deportivo más visto en Estados Unidos y, como... 13.02.2022, Sputnik Mundo

Al pagar sumas millonarias por 30 segundos de transmisión durante el evento, las empresas invierten mucho en sus anuncios, que a menudo acaban siendo memorables por la creatividad y espectacularidad.Los anuncios de autos están entre los más caros, razón por la cual nunca les faltan estrellas de Hollywood e ideas geniales. En la edición del Super Bowl 2022 se verán los anuncios de Toyota, Nissan, BMW, Kia, General Motors y Polestar, entre otras marcas.Algunos de estos anuncios ya fueron revelados, mientras que otros tantos son en realidad unos teasers: si, estos anuncios causan tanto revuelo que incluso tienen sus propios teasers como si de una película de Hollywood se tratara. Estos son algunos de los anuncios que ya se pueden ver:El Dr. Maligno salva el planeta para… conquistarloEl consorcio General Motors ha resucitado a los personajes icónicos de la franquicia Austin Powers, donde el Dr. Maligno —o Dr. Malito en América Latina— se hace con la compañía y se da cuenta de que ya no es la amenaza número uno para el mundo, ya que está el cambio climático.Esto lo lleva a la conclusión de que primero tiene que salvarlo con los autos eléctricos de GM para luego conquistarlo siendo de nuevo la amenaza número uno.Zeus se retira y se va a California, donde se compra un BMW iX¿Qué haría el venerado dios griego Zeus, interpretado por Arnold Schwarzenegger, cuando se haga viejo? La respuesta es obvia, irse a California con su esposa Hera, interpretada por Salma Hayek.Pero el retiro puede resultar frustrante para alguien que irradia electricidad de sus manos, hasta que… se compra un BMW iX, el primer todoterreno completamente eléctrico de la marca bávara.Toyota recuerda a los míticos hermanos McKeeverLa marca japonesa destaca entre los demás fabricantes de autos, pues mostrará dos anuncios en el Super Bowl 2022. El primero de ellos es una rendición a los hermanos Jones, uno de los cuales perdió la vista, pero llegó a ganar 11 medallas paralímpicas gracias a su hermano.El segundo anuncio, del cual por ahora solo ha salido un teaser, cuenta con todo un elenco de estrellas de Hollywood. En este corto, que muestra los nuevos Tundra, las estrellas compiten para ver quién será el más rápido.Nissan convierte a Eugene Levy en una estrella de acciónDurante décadas, este actor ha sido mejor conocido por sus actuaciones en cintas de comedia, pero la marca japonesa ha mostrado su lado más brutal en el anuncio del Nissan Z.En este anuncio Levy ha sido asistido por estrellas de Hollywood como Catherine O’Hara, Danai Gurira, Dave Bautista y Brie Larson.Sin monos y otras sorpresas: Polestar rechaza los clichésLa famosa subdivisión de Volvo ha decidido tomar otro camino de la creatividad, al no ser excesivamente creativa con el misterioso teaser de su primera aparición en el Super Bowl 2022.Lo único que se sabe, es que sus creadores prometieron que en el anuncio no habrá explosiones, supermodelos, bodas, parodias, monos o trucos. Resumiendo: no habrá sorpresas, o al menos no las que estamos acostumbrados a ver.El robo-perro de KiaEl emotivo anuncio, acompañado por la canción Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, muestra a un adorable perro robot que persigue al Kia EV6 con la esperanza de que lo adopte. ¿Podrá el perro robot alcanzarlo antes de que se le acabe la batería?

