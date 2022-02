https://mundo.sputniknews.com/20220212/ferrer-dalmau-el-pintor-de-batallas-lanza-su-master-de-pintura-historica-1121557326.html

Ferrer-Dalmau, el Pintor de Batallas, lanza su Máster de Pintura Histórica

Ferrer-Dalmau, el Pintor de Batallas, lanza su Máster de Pintura Histórica

El Pintor de Batallas cumple un sueño largamente anhelado: la formación de nuevos talentos en el arte de la pintura histórica, de quienes él será su guía. El... 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T06:00+0000

2022-02-12T06:00+0000

2022-02-12T06:00+0000

cuestión aparte

arte

augusto ferrer-dalmau

historia

fundación

pintura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121557146_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_05fbf6e21bf896ec9eaa9a2a082d7b3f.jpg

Ferrer-Dalmau, el Pintor de Batallas, lanza su Máster de Pintura Histórica Ferrer-Dalmau, el Pintor de Batallas, lanza su Máster de Pintura Histórica

El origenLa gran inquietud que asaltó a Ferrer-Dalmau cuando conoció el Taller Grekov en Moscú fue: "por qué en España no tenemos nada parecido". A partir de ahí, comenzó a colocar las piezas de un engranaje, que no fue tan complicado según sus propias palabras, y que ahora derivan en este Máster de Pintura Histórica.El artista confiesa que la acogida que recibió su idea, convertida en proyecto, desde el primer momento fue enorme. "Gente muy importante, interesante, que puede aportar mucho a esta Fundación, y lo hemos combinado con la Universidad Nebrija de Bellas Artes, y todo fue hilado y fácil. No hubo ningún impedimento".Así, gracias a la Fundación Arte Historia Ferrer-Dalmau, en colaboración con la Universidad Nebrija, el proyecto ya está en marcha y el próximo 1 de septiembre comienza este Máster que tendrá una duración de un año y otorgará 60 créditos –es un máster que puntúa–. El centro donde se impartirán las clases ya está seleccionado, en tanto que está en proceso la selección del profesorado, entre los cuales habrá profesores de Bellas Artes, doctores en Historia y Documentación, "gente muy preparada", apunta Ferrer-Dalmau.En tanto, los alumnos seleccionados serán 15 y comenzarán por aprender cómo plantear un cuadro, cómo documentarse para su realización: en definitiva, todo el proceso para pintar un cuadro de historia."También habrá una materia sobre escenarios y paisajes, y una dedicada exclusivamente al caballo, un elemento básico en la historia", según el artista. "También se impartirán conocimientos sobre temas de attrezzo, de uniformes, planteamientos, dibujo muy avanzado, pintura muy clásica. Va a ser un máster muy duro. Se le va a exigir a los alumnos un dominio absoluto de todas las técnicas y todas las materias".El arteAl establecer un paralelismo entre la pintura histórica y la novela histórica, Ferrer-Dalmau confirma que ambas disciplinas tienen el mismo proceso. "De hecho, contamos con escritores de renombre, entre ellos, Arturo Pérez-Reverte, que van a impartir clases. Porque es el mismo planteamiento que una novela histórica, simplemente que luego hay que darle forma y color".Entre los licenciados que se postulen al máster, arrancarán con ventaja quienes tengan un nivel avanzado de pintura o de dibujo, explica el artista, al indicar que se les va a exigir mucho.Ferrer-Dalmau adelanta que en el curso habrá alumnos de Rusia "que son pintores muy buenos, de mucho nivel. De hecho, habrá pintores profesionales porque les interesa ampliar sus conocimientos. Hay interés a nivel internacional, no sólo de España" en este máster, según explica.Con la concreción de este máster tan anhelado, Ferrer-Dalmau reconoce emocionado que, tener esta oportunidad es un regalo que el arte le está dando. "Porque me está llenando de satisfacción. Yo creo que soy un servidor del arte. Yo trabajo para el arte, entonces mi obligación es aportar algo, mi granito de arena. Y espero que tenga sus frutos, no ahora, sino dentro de 100 o 200 años. Que se acuerde alguien y diga 'un pintor español que pintaba soldaditos montó esta película'. Y ojalá dentro de 200 años se acuerden de que se hizo esto", concluye Augusto Ferrer-Dalmau, el Pintor de Batallas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

arte, augusto ferrer-dalmau, historia, fundación, pintura, аудио