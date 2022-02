https://mundo.sputniknews.com/20220212/apple-modificara-los-airtags-para-prevenir-el-acoso-fisico-1121591197.html

Apple modificará los AirTags para prevenir el acoso físico

Apple modificará los AirTags para prevenir el acoso físico

Si bien los rastreadores AirTags se construyeron para ayudar a los usuarios a localizar objetos, como llaves o maletas, algunas personas los usan para espiar a... 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T18:07+0000

2022-02-12T18:07+0000

2022-02-12T18:07+0000

сiеnсiа y tесnоlоgíа

📱 gadgets

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1121591151_0:370:2842:1969_1920x0_80_0_0_17c648f9481d4aee5c807e02f10fed64.jpg

El gigante de la tecnología anunció que para evitar el stalking, lanzará una actualización que permitirá a los usuarios localizar con una mayor precisión dispositivos desconocidos cercanos: en particular, los usuarios de los iPhone 11, 12 y 13 incluso podrán ver la distancia hasta el rastreador. También verán una notificación emergente en la pantalla de su smartphone: por el momento, solo se puede oír el sonido emitido por el dispositivo.Todos los usuarios de los AirTags también recibirán un mensaje de advertencia a la hora de conectarlos por primera vez, en el cual se leerá que solo se deberían usar para localizar objetos y que perseguir a personas sin su consentimiento es un crimen en muchos países. También advertirá que las fuerzas del orden son capaces de identificar al dueño del rastreador.El sistema "utilizará una lógica sofisticada" para poder alertar a los usuarios de la presencia de un rastreador desconocido lo antes posible. Finalmente, los AirTags no deseados emitirán un sonido más alto que los demás.Se espera que Apple introduzca la actualización a lo largo de 2022. Al mismo tiempo, todavía no se sabe si los usuarios de Android también tendrán la oportunidad de usar esta herramienta antistalking.

https://mundo.sputniknews.com/20210617/video-una-joven-encuentra-un-rastreador-en-su-bolso-tras-salir-con-unas-amigas-1113312340.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📱 gadgets, apple