Vídeo: una joven encuentra un rastreador en su bolso tras salir con unas amigas

Vídeo: una joven encuentra un rastreador en su bolso tras salir con unas amigas

Nuestra vida cotidiana se parece cada vez más a un episodio de 'Black Mirror'. Los ciberdelincuentes se aprovechan de las tecnologías modernas para acceder a... 17.06.2021, Sputnik Mundo

Sheridan Ellis, de Texas, fue a cenar con unas amigas. Las jóvenes pasaban un buen rato en un restaurante y todo parecía normal, pero no sabían que alguien las estaba vigilando. Una vez que regresó a casa, encontró un pequeño rastreador Bluetooth entre sus pertenencias.La joven compartió las imágenes del aterrador incidente en su cuenta de TikTok para alertar a otras mujeres. "No es mío, no sé cómo llegó a mi bolso", expresó Sheridan, quien subrayó que por suerte logró sacar la batería del dispositivo antes de llegar a casa, por lo que el misterioso acosador no pudo averiguar dónde vive.El vídeo rápidamente se hizo viral y acumuló más de 1,2 millones de reproducciones y 215.000 me gusta.

