Tesla retira más de 600.000 vehículos por dos nuevos problemas en sus sistemas

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla requirió una vez más que sus usuarios ejecuten una actualización de ‘software’ de sus vehículos. Esta vez el... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T15:17+0000

2022-02-11T15:17+0000

2022-02-11T15:17+0000

tecnología

⚙️ motor

tesla

tesla model 3

tesla model s

Por un lado tenemos 578.607 vehículos afectados por la función Boombox. Esta aplicación utiliza los altavoces del Sistema de Advertencia de Peatones (PWS, por sus siglas en inglés) para reproducir archivos multimedia externos cuando el auto está estacionado o en modo de conducción.Esto oculta las advertencias audibles para los peatones y viola las normas federales de seguridad según la agencia encargada de promover la fabricación de automóviles más seguros para sus ocupantes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EEUU (NHTSA, por sus siglas en inglés),"Los peatones pueden no darse cuenta de que se aproxima un vehículo si los sonidos del PWS están ocultos, lo que aumenta el riesgo de un choque", asegura la NHTSA en un comunicado.En este sentido, la agencia comunicó que los modelos involucrados son los Model S, X y Y (2020-2022) y Model 3 (2017-2022). Además informó que Tesla realizará una actualización de software inalámbrica (OTA) que deshabilitará la función Boombox cuando el vehículo esté en los modos Conducir, Punto muerto y Marcha atrás.Por otro lado, unos 26.681 vehículos fueron retirados porque una falla en el sistema de descongelación evita que el parabrisas se descongele correctamente."Un error de ‘software’ puede hacer que una válvula de la bomba de calor se abra sin querer y atrape el refrigerante dentro del evaporador, lo que reduce el rendimiento de la descongelación. La disminución del rendimiento de descongelación puede reducir la visibilidad del conductor, lo que aumenta el riesgo de un choque", informó la NHTSA en su informe.En este caso, la agencia reveló que los vehículos afectados son los Model 3, S y X (2021-2022) y Model Y (2020-2022). Tesla por su parte informó que no se informaron accidentes, lesiones o muertes debido a los problemas y que planea solucionarlo realizando otra OTA.Es el décimo retiro de vehículos desde noviembre de 2020. Entre sus últimas fallas se encuentra la del autopiloto que ignora la señal de parada y la ausencia de la alerta sonora que avisa cuando los cinturones no están abrochados al encender el coche.

2022

Noticias

es_ES

