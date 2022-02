El exsecretario de Pedro Castillo dice que el presidente debería renunciar al no estar preparado

"Yo pienso que, por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú, el señor Pedro Castillo debería renunciar. Porque ha probado que no está apto para el cargo. No solamente no lo está, sino que no hace nada para cambiar esa situación, por lo menos, interesarse más o rodearse de gente profesional", dijo el exfuncionario en diálogo con el diario local El Comercio.