Encuentran unas raras espadas bizantinas en una fortaleza medieval

Ambas armas de hierro son espadas con pomo anular, es decir, con una perilla redondeada al final del mango con forma de anillo. Las espadas con pomo anular eran una rareza en la época bizantina, pero además son únicas porque presentan características curiosas que las distinguen de las espadas con pomo anular de las civilizaciones cercanas", escribieron los investigadores en el estudio.Las espadas son tan únicas que es difícil determinar qué grupo étnico o mercenario las empuñaba hace unos 1.000 años, dijeron los investigadores.Los arqueólogos descubrieron las espadas en Amorium, una ciudad bizantina que fue un importante cruce de caminos entre Constantinopla, la capital del imperio, y otras ciudades importantes, como Nicea y Ancira (la actual Ankara). Amorium también fue, temporalmente, un punto de acceso militar y se convirtió en un bastión que sirvió como la primera línea de defensa de la región contra las invasiones árabes, incluida la conquista árabe de Amorium en el año 838 d. C., dijeron los investigadores.En excavaciones sistemáticas en Amorium desde 1988 encontraron las dos espadas con pomo anular: desenterraron la primera, una espada fragmentada y corroída, en el atrio de una iglesia en 1993, y la segunda espada la encontraron en 2001 en el parte baja de la ciudad. Ambas espadas datan de los siglos X y XI, durante el período bizantino medio (843 a 1204 d.C.).El descubrimiento de una espada en una iglesia puede ser "considerado extraño", ya que era costumbre en ese momento deponer las armas en lugares sagrados, dijo el investigador principal del estudio Errikos Maniotis, un investigador independiente que tiene una maestría en arqueología bizantina de Aristóteles. Universidad de Tesalónica, en Grecia.Sin embargo, es posible que la espada se trajera a la iglesia como una ofrenda votiva, un objeto especial dejado a propósito para los dioses, los líderes religiosos o los establecimientos. "Se sabe por las fuentes [históricas] que se han depositado armas como ofrendas votivas en las iglesias", dijo Maniotis a WordsSideKick.com en un correo electrónico.Las armas colocadas en las iglesias "generalmente se asocian con reliquias sagradas relacionadas con los santos guerreros", señaló. "Además, tenemos el depósito de armamento en los monasterios del Monte Athos, Grecia, como una cota de malla que se almacena en el Monasterio de Iveron. Entonces, esta espada podría tener un carácter votivo, ofrecido por su propietario a la iglesia junto con otros objetos, tal vez".La segunda espada tiene un mango de 14 centímetros de largo y una hoja de doble filo de al menos 61 centímetros de largo, dijeron Maniotis y la coinvestigadora del estudio, Zeliha Demirel-Gökalp, directora de las excavaciones en Amorium y profesora del Departamento de Historia del Arte con experiencia en arte bizantino de la Universidad de Anadolu en Turquía.Las dimensiones de esta espada sugieren que un soldado del ejército bizantino pudo haberla usado como una espada secundaria opcional durante la batalla, dijeron los investigadores.Aunque son raras en el Imperio bizantino, las espadas con pomo anular se conocen en otras culturas. El pomo en forma de anillo más antiguo que se conoce se remonta a la dinastía Han china (206 a. C. a 220 d. C.), y la práctica se extendió a los nómadas escitas y hunos, dijeron los investigadores. Las espadas con pomo anular también se ven en otras culturas, incluidos los sármatas, que vivían en Asia Central, y los romanos, que pueden haber adoptado la práctica de los mercenarios sármatas.Sin embargo, a diferencia de las espadas descubiertas anteriormente, la espada que se encuentra en la iglesia tiene una estructura que parece una cruz, una pieza de metal que se encuentra perpendicular a la hoja en el extremo del mango. Las crucetas a menudo se usan para identificar espadas antiguas, esta característica, así como otras, nunca antes se había visto en espadas con pomo anular, "lo cual es un hecho que hace que este espécimen sea único", escribieron los investigadores en el estudio.Las espadas son tan inusuales que los investigadores propusieron darle a su diseño un nuevo nombre: espadas híbridas bizantinas con pomo de anillo. Dado que se encontraron uno cerca del otro en Amorium, tal vez "había un arsenal específico en la ciudad que fabricaba este tipo de espadas con pomo anular", dijeron los investigadores en el estudio. "O tal vez solo sea una coincidencia".

