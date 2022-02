https://mundo.sputniknews.com/20220207/rusia-afirma-que-demonizar-a-iran-es-un-camino-sin-salida-1121262286.html

Rusia afirma que demonizar a Irán es un camino sin salida

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia enfatizó que la demonización de Irán es un camino que conduce a un callejón sin salida, dijo a... 07.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

irán

vladímir ermakov

oriente medio

El funcionario hizo hincapié en que se necesita realizar un debate amplio y exhaustivo respecto a la seguridad regional, en el que los Estados del Golfo puedan establecer mecanismos de confianza y transparencia, para poder disipar sus preocupaciones y sospechas mutuas.El diplomático destacó que un requisito fundamental para avanzar en esta dirección es la clara aplicación del principio de seguridad común e indisoluble, entendiendo que los problemas de seguridad de unos países no pueden resolverse a costa o en deterioro de otros Estados.Ermakov recordó que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pedía a Teherán que no llevará a cabo actividades relacionadas con el desarrollo y la construcción de misiles balísticos que tuviesen la capacidad de transportar armas nucleares.El diplomático añadió que "la parte iraní sigue claramente este reclamo" y "no tienen armas nucleares, ni desarrollo en este campo".El diplomático aseguró que la amenaza de los misiles iraníes suele usarse como excusa para contener a Irán en todas partes y crear obstáculos en todos los ámbitos de cooperación internacional, incluido el espacial."Todo el mundo recuerda, la amenaza de los misiles iraníes fue asiduamente exagerada en Occidente como justificación para el despliegue de un sistema de defensa antimisiles estadounidense en Europa. Todo fue una mentira piadosa", concluyó Ermakov.

irán

rusia, irán, vladímir ermakov, oriente medio