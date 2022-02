Moscú seguirá fomentando cooperación con Managua en todos los campos, incluido el militar

https://mundo.sputniknews.com/20220204/moscu-seguira-fomentando-cooperacion-con-managua-en-todos-los-campos-incluido-el-militar-1121162520.html

El diplomático ruso reconoció que América Central es "una subregión heterogénea y compleja", pero acto seguido afirmó que esa circunstancia "no tiene por qué ser un obstáculo".Khokhólikov remarcó que la colaboración de Rusia con otros países "se sustenta en los principios del respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos, la igualdad y el beneficio recíproco"."No politizamos nuestra cooperación ni imponemos nuestra amistad, especialmente en detrimento de otros Estados, sino que ofrecemos a las naciones interesadas proyectos conjuntos en los ámbitos que son relevantes para ellas", explicó.Leyes de Nicaragua permiten la presencia militar extranjeraEl diplomático, que también se desempeña como embajador concurrente en El Salvador y Honduras, subrayó que expertos militares de Rusia trabajan en Nicaragua de forma legal y transparente, y que buques y aviones rusos seguirán visitando puertos y aeródromos del país centroamericano."Quisiera enfatizar que nuestra cooperación en el ámbito militar no apunta contra terceros países", agregó.Khokhólikov recordó que esa colaboración se remonta a mayo de 1980, cuando la entonces Unión Soviética suscribió un convenio intergubernamental con el gobierno sandinista en Nicaragua para proporcionarle asistencia técnica militar y ayudarle en la creación de un ejército regular."Lógicamente, un grupo reducido de especialistas rusos permanece en esta nación centroamericana con carácter permanente, cumpliendo los compromisos relacionados con el mantenimiento de armas y material bélico, así como la formación de militares nicaragüenses", añadió.En junio pasado, el titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito militar. El ministro ruso destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.Además, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria, procedentes de varios países, incluida Rusia.Sanciones de EEUUEl embajador ruso afirmó que las sanciones unilaterales de EEUU contra Nicaragua contradicen las normas civilizadas en las relaciones internacionales."Todas sanciones implican daños –cuando no materiales, políticos y morales– para la cooperación. Esas medidas suponen un burdo intento de imponer a la fuerza las condiciones propias y contradicen las relaciones civilizadas entre los Estados, lo que a la larga repercute negativamente en los simples ciudadanos", señaló Khokhólikov.El diplomático ruso dijo que "EEUU se empeña en dar marcha atrás a la historia imponiendo su doctrina Monroe". Un caso flagrante, según él, se dio en diciembre de 2020 cuando las sanciones estadounidenses impidieron a Rusia proporcionar a tiempo ayuda financiera a los países centroamericanos afectados por dos huracanes devastadores, Eta e Iota.Al mismo tiempo, Khokholikov se mostró seguro de que "ningunas restricciones podrán detener el dinámico desarrollo de unas relaciones que son mutuamente complementarias y ventajosas, en particular, en materia económica y comercial"."Un ejemplo convincente es el notable crecimiento del intercambio comercial entre Rusia y las naciones de América Central en 2021. Miramos con optimismo al futuro y recibimos señales positivas de nuestros socios que tienen la intención de sacar adelante nuestras relaciones multifacéticas", dijo.

