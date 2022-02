https://mundo.sputniknews.com/20220204/gobierno-de-nicaragua-cierra-7-universidades-extranjeras-alegando-falta-de-transparencia-1121159500.html

Gobierno de Nicaragua cierra 7 universidades extranjeras alegando falta de transparencia

Gobierno de Nicaragua cierra 7 universidades extranjeras alegando falta de transparencia

MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio de Gobernación (Mingob) de Nicaragua cerró siete universidades extranjeras alegando falta de transparencia en las...

américa latina

nicaragua

centroamérica

Las universidades en cuestión son las estadounidenses Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile y Wake Forest University; les siguen las costarricenses Universidad Thomas More (UTM) y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) y la Fundación Universidad Particular en Ciencias de Mercado, originaria de Panamá.Las casas de estudio internacionales fueron registradas en Nicaragua entre 1993 y 2009, pero la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Mingob, Frania Urey Blandón, documentó en el informe oficial que ninguna reportó a sus juntas directivas, representante legal ni proveedor de fondos en la última década; ni donaciones provenientes del exterior y tampoco los estados financieros de sus períodos fiscales.La UCEM y la Universidad Thomas More, reconocidas casas de estudios en Managua, emitieron comunicados en los cuales aclaran que no tienen relación con las mencionadas por el informe de Gobernación, por lo que seguirán operando con normalidad."La Asociación mencionada en dicha publicación y en las redes sociales de los medios de comunicación, no tiene ninguna relación con nuestra institución que fue constituida en la república de Nicaragua, misma que funciona desde hace 25 años", informó rectoría de la Thomas More a través redes sociales.Con el cierre de las siete universidades extranjeras suman 14 las canceladas por el Estado de Nicaragua.El miércoles, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), por incumplimiento de la Ley 147.El 13 de diciembre del año pasado se cerró la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el 20 de enero la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, órgano autónomo rector de los centros de educación superior de Nicaragua, afirmó el miércoles que "garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior".De acuerdo a La Gaceta, el Mingob otorgó un plazo de 72 horas a los representantes de las universidades extranjeras para entregar los documentos referidos a la liquidación de los bienes, conforme el destino previsto en el Acta Constitutiva.

nicaragua

centroamérica

nicaragua, centroamérica