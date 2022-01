https://mundo.sputniknews.com/20220113/acusados-de-delitos-deben-ser-sancionados-dice-presidente-del-parlamento-de-nicaragua-1120261689.html

Acusados de delitos deben ser sancionados, dice presidente del Parlamento de Nicaragua

Acusados de delitos deben ser sancionados, dice presidente del Parlamento de Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — Los opositores acusados de ser agentes extranjeros y cometer crímenes contra la paz y la soberanía de Nicaragua, antes y después del golpe... 13.01.2022, Sputnik Mundo

El 10 de enero, durante la ceremonia de juramentación para el nuevo período 2022-2027, el presidente Daniel Ortega afirmó que "hay que seguir luchando" para "darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 2018, eso borrón y cuenta nueva".La frase "borrón y cuenta nueva" fue interpretada por sectores antisandinistas como la liberación de medio centenar de opositores, entre empresarios y activistas de organizaciones no gubernamentales, acusados de ser agentes extranjeros financiados para ejecutar nuevos planes de desestabilización"Borrón y cuenta nueva se está refiriendo a que los nicaragüenses cerramos una etapa con la toma de posesión y abrimos otra para darle continuidad a un proyecto que enemigos de la paz, del porvenir, de la mejoría de la familia nicaragüenses pretendían destruir", aclaró el titular del Parlamento de Nicaragua.Porras llamó a "ser claros" con el discurso de Ortega en la Plaza de la Revolución."Hacemos nuevamente el camino, el rumbo a dónde íbamos: de paz, de progreso, de trabajo para todos los nicaragüenses, aquí no nos podemos engañar, en este país estamos sentando una paz sobre la base de la voluntad popular y sobre la base de las leyes y las normas que se van dictando y que están siendo aceptadas por todos", dijo.El titular del Legislativo recordó que en los últimos dos años fueron aprobadas las leyes necesarias para garantizar la paz en Nicaragua, como la ley de agentes extranjeros, para evitar el financiamiento de grupos terroristas.En diciembre pasado la Organización de Estados Americanos condenó la detención de los opositores acusados de ser agentes de Estados Unidos y demandó su libertad, así como la repetición de las elecciones presidenciales y legislativas por considerarlas "no democráticas", lo que descalificó Nicaragua por considerarlos actos que rayan en la injerencia extranjera.

