https://mundo.sputniknews.com/20220203/un-diputado-venezolano-el-sistema-judicial-del-pais-se-fortalecera-con-los-nuevos-magistrados-1121126202.html

Un diputado venezolano: el sistema judicial del país se fortalecerá con los nuevos magistrados

Un diputado venezolano: el sistema judicial del país se fortalecerá con los nuevos magistrados

CARACAS (Sputnik) — La designación de los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela permitirá avanzar en un sistema... 03.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-03T16:13+0000

2022-02-03T16:13+0000

2022-02-03T16:13+0000

américa latina

venezuela

tribunal supremo de justicia de venezuela (tsj)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121126172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ddf1c8a009ad5d3251ca2e8fb63fd196.jpg

En junio de 2021, el presidente Nicolás Maduro creó la comisión para "la revolución judicial", y exigió solucionar el hacinamiento en los centros de detención preventiva.García Zerpa, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales que se encargará de la designación de los nuevos magistrados, indicó que tras la solicitud de Maduro la comisión corroboró la existencia de privados de libertad en condiciones inadecuadas."Prácticamente había un sistema penitenciario paralelo. Había los centros penitenciarios formales, donde había 45.000 privados de libertad, pero en centros de detención preventiva como comisarías, delegaciones, comandos de la Guardia Nacional Bolivariana [GNB], que no son adecuados para privados de libertad, había 38.000 personas, esto era una aberración, estas personas estaban en condiciones que no debían, luego la pandemia hizo que se retrasaran más los procesos", detalló.El diputado indicó que tras esa situación se realizó una revisión completa de todas las instituciones, y se decidió comenzar "por la cabeza del poder judicial".ReformaEn enero pasado, la Asamblea Nacional (Parlamento Unicameral, de mayoría oficialista), sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que permitió reducir el número de magistrados de 32 a 20.A juicio de García Zerpa, miembro de la comisión de Política Interior del Parlamento, la reducción del número de magistrados permitirá la celeridad de los procesos."Se modificó la ley del TSJ, variando el número de magistrados de 32 a 20, serán tres por sala y cinco en la sala constitucional, cuando antes eran cinco y siete (…) Se ha tomado la decisión para dar mayor celeridad a los procesos; para hacer una audiencia era necesario que estuvieran los cinco magistrados, si faltaba uno la audiencia debía ser detenida. Considero que el rendimiento de algunas salas no ha sido el apropiado o el que debería ser, entendiendo que tenemos gran cantidad de causas", explicó.Tras la reforma de la ley, el Parlamento aprobó la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 10 ciudadanos de la sociedad civil, quienes evaluarán a los aspirantes a magistrados, así como a los postulados a los cargos de inspector general de Tribunales y al director de la Escuela de la Magistratura.El Parlamentario manifestó que actualmente existe un consenso entre los diputados oficialistas y opositores para designar a los magistrados, algo que, dijo, en tiempos anteriores resultaba casi imposible.Está previsto que el 3 de febrero el comité publique la convocatoria para los aspirantes a magistrados del TSJ.Por su parte, el presidente de esa instancia, Giuseppe Alessandrello, dijo que antes de abril serán seleccionados los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes el comité presentará ante el Parlamento, y serán las dos terceras partes del organismo legislativo quienes realicen su designación definitiva.

https://mundo.sputniknews.com/20211230/el-parlamento-venezolano-aprueba-en-primera-discusion-la-reforma-de-la-ley-organica-del-tsj-1119894294.html

https://mundo.sputniknews.com/20210702/un-diputado-de-venezuela-afirma-que-la-reforma-judicial-atacara-a-las-mafias-por-el-retardo-1113755017.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, tribunal supremo de justicia de venezuela (tsj)