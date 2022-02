https://mundo.sputniknews.com/20220203/quien-es-el-medico-garifuna-que-integra-el-gobierno-de-xiomara-castro-en-honduras-1121094741.html

¿Quién es el médico garífuna que integra el Gobierno de Xiomara Castro en Honduras?

¿Quién es el médico garífuna que integra el Gobierno de Xiomara Castro en Honduras?

El nuevo gabinete de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incorporó a Luther Castillo Harry como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación... 03.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-03T01:56+0000

2022-02-03T01:56+0000

2022-02-03T01:56+0000

américa latina

honduras

centroamérica

comunidades indígenas

xiomara castro

fidel castro

escuela latinoamericana de medicina (elam)

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121095048_0:458:1200:1133_1920x0_80_0_0_e037e5025728ed35ae6d1a317b0465cb.jpg

"Con la firme convicción de servir a mi patria, determinación, entrega y la guía de Dios y junto a nuestra doctora Mary Vallecillo y el gran equipo que nos acompaña serviremos incondicionalmente. Por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo", aseguró Luther Castillo Henry luego de la juramentación de su responsabilidad y la promesa de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".Para el representante de la comunidad garífuna, la ELAM resultó "un paraíso en el corazón de El Caribe, donde los sueños de los hijos de los pobres se cumplieron y de la cual egresaron hombres y mujeres de ciencia y conciencia", según refirió a Sputnik Luther, miembro fundador del partido Libertad y Refundación de Honduras (Libre).Proveniente de la Moskitia (este), una de las regiones más alejadas de la capital, Tegucigalpa, y hogar de cuatro de los nueve pueblos indígenas y afrohondureños del país, Luther Castillo cuenta que junto con su mochila de esperanzas cargaba unas botas de hule, pues, según le habían dicho, debía estudiar en las mañanas y cortar caña en las tardes.La oportunidad de Fidel Durante un diálogo con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, mientras cursaba el segundo año de la carrera en la ELAM, Luther aludió a la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1847 y mencionó que, 118 años después de su inauguración, salió graduado de sus aulas el primer médico garífuna.Tras su regreso, casi nadie creyó en que un joven médico, de una oratoria proverbial y abrazado con las ideas solidarias de la isla levantara un hospital en una comunidad hasta entonces olvidada. Sin embargo, Luther se ganó la confianza de su gente, los sumó a su proyecto y bloque a bloque emergió la primera institución sanitaria en tierra garífuna.Desde 2005, las banderas de Cuba y Honduras ondearon en esa región sin calles pavimentadas, luz eléctrica o lujos y donde tampoco existía asistencia sanitaria antes de la llegada de los médicos formados en la mayor de las Antillas. "Al principio nos confundían con bailarines o deportistas, no nos relacionaban con la ciencia, porque no aceptaban que los hijos del pueblo habían llegado a ella", relata.Antes de asentarse en Honduras, los primeros garífunas llegaron a la isla caribeña de San Vicente en el siglo XVII y luego se mezclaron con las comunidades indígenas caribe y arahuaco. Fruto de esa interacción surgieron los también conocidos como garínagu, un pueblo que, al decir de Luther, "tiene una riqueza de lucha histórica por la vida". Actualmente hay más de 100.000 garífunas en en la nación centroamericana.Durante la presidencia de Manuel Zelaya (2006-2009), Luther asumió como director de Cooperación Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez acontecido el golpe de Estado del 28 de julio de 2009, los Movimientos Sociales en Honduras promovieron una campaña solidaria para proteger la vida del dirigente social y coordinador de la resistencia en ese país.En un mensaje, difundido en varios medios de la época, los egresados de la ELAM transmitieron textualmente el aviso de Luther: "Informa a los compas que denuncien que mi nombre está en el listado del Ejército para mi captura y hay orden de dispararme si me resisto", exigieron la garantía de su integridad física y alzaron la voz de protesta y lucha del pueblo hondureño.Luther asumió como jefe de la Brigada Médica Internacional en el terremoto de Haití de 2010, al frente de un equipo conformado por 728 médicos de 26 países. Ha intervenido en el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y otros organismos internacionales, y como conferencista en universidades de América Latina y El Caribe.

https://mundo.sputniknews.com/20200820/la-lucha-por-las-tierras-que-esta-detras-de-la-desaparicion-de-cuatro-lideres-garifunas-en-honduras-1092493187.html

honduras

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

honduras, centroamérica, comunidades indígenas, xiomara castro, fidel castro, escuela latinoamericana de medicina (elam), 📝 reportajes