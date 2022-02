https://mundo.sputniknews.com/20220203/casi-un-millon-de-chilenos-participo-en-proceso-ciudadano-de-la-convencion-constitucional-1121139358.html

Casi un millón de chilenos participó en proceso ciudadano de la Convención Constitucional

SANTIAGO (Sputnik) — Cuando se conformó la Convención Constitucional de Chile el 4 de julio de 2021, sus autoridades prometieron que el debate no sería entre...

Este año se abrió un proceso de participación ciudadana a través de un portal de Internet en que cualquier persona con documento de identidad chileno podía redactar hasta siete normas constitucionales y otorgar su apoyo a otras siete normas. Aquellas que alcanzaran más de 15.000 votos entrarían al debate en el órgano, tal como si se tratara de una norma propuesta por cualquiera de los 155 constituyentes.Las iniciativas podían ser de cualquier índole y temática. No había requisitos de contenidos ni restricción alguna, más que las ganas de ser parte del importante proceso constitucional. Y esta semana concluyó el plazo para enviar y apoyar propuestas.Un total de 980.332 personas redactaron o respaldaron alguna de las 2.460 iniciativas populares que ingresaron a la plataforma digital y 78 propuestas consiguieron más 15.000 firmas.El constituyente Jorge Baradit escribió un hilo en su cuenta de Twitter haciendo un desglose de los participantes, explicando que la mayoría de los firmantes fueron mujeres entre 25 a 35 años, residentes de Santiago o de la región de Valparaíso (centro)."La identidad de género femenina fue la que más participó, la más involucrada en el proceso. Esto es coherente con las cosas que se están jugando en esta Constitución. Estoy orgulloso de haber participado en el desarrollo de la plataforma digital de iniciativas populares, la herramienta de participación política más exitosa de nuestra historia", afirmó el constituyente en la red social.Las más popularesPor lejos, la propuesta más votada es una titulada "Defiende tus ahorros previsionales", redactada por un movimiento ciudadano denominado Con Mi Plata No. La iniciativa, que juntó 60.850 firmas, establece la creación de un sistema de seguridad social que asegure el acceso a una pensión básica universal para la vejez."Como los fondos son propiedad de los trabajadores, somos nosotros quienes debemos decidir quienes los administran, independientemente de si las instituciones son públicas o privadas. El Estado ni nadie nos puede obligar a un solo servicio", se lee en el planteamiento.Con 47.892 respaldos, la iniciativa que quedó en segundo lugar fue "Por el libre derecho sobre la propiedad privada". Esta norma busca que cada persona pueda administrar "de manera libre y autónoma sus propiedades, sin intervención del Estado".La tercera más votada se titula "Cannabis a la Constitución" y consiguió 44.330 apoyos. La norma señala que el Estado debe respetar el uso de la marihuana y otras sustancias psicoactivas para el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral.También entraron propuestas como: nacionalizar la minería del cobre y otros minerales; inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción; derecho a la vivienda; salud mental gratuita; una Constitución ecológica para enfrentar el cambio climático; derecho a una vida libre de violencia para mujeres; Estado laico, entre otras.Una iniciativa que llamó la atención de los medios de comunicación y que logró juntar más de 20.000 firmas ciudadanas tiene como título "Cárcel para Sebastián Piñera". La norma aborda las consecuencias del estallido social de octubre de 2019 y plantea que el mandatario debe "responder ante los tribunales que sean necesarios por la violación sistemática de los derechos humanos de miles de compatriotas durante el estallido social de 2019".No son mueblesUn total de 25.854 personas decidieron respaldar una iniciativa que no va en beneficio directo de ellos, sino de los animales. La propuesta "No Son Muebles" quedó entre las 15 más votadas y propone que la próxima carta magna reconozca a los animales como seres sintientes.Cristian Apiolaza es director legal de la fundación Vegetarianos Hoy, una de las organizaciones animalistas más importantes del país y la responsable de redactar la iniciativa. En conversación con Agencia Sputnik, explicó que la normativa chilena actual establece que los animales "son cosas, bienes muebles".Apiolaza aseguró que Chile está "sumamente atrasado en cuanto a normativa de protección animal en relación a países europeos o a Estados Unidos, por lo que un reconocimiento constitucional servirá para poder modernizar la legislación".Para el activista, el hecho de haber conseguido tantas firmas demuestra que en Chile "existe una preocupación por la temática animalista. Nosotros hicimos campaña en redes sociales, pero también salimos a la calle a buscar firmas, lo que nos permitió conversar con la gente y conocer sus preocupaciones sobre el tema".La campaña de Vegetarianos Hoy incluyó una llamativa intervención urbana. Viajaron por varias regiones de Chile con una vaca inflable de cinco metros para convocar a la gente a firmar. "Las personas se nos acercaban cuando veían a la vaca y eso nos permitía interactuar, y el cara a cara fue fundamental", cerró Apiolaza.Las iniciativas serán revisadas por alguna de las siete comisiones temáticas del organismo y de ser aprobadas en esa instancia, pasarán al pleno de la Convención para ser debatidas y votadas por todos los constituyentes.La propuesta de constitución debe estar lista, a más tardar, en julio de este año y dos meses después se realizará un plebiscito nacional. De aprobarse, el nuevo texto reemplazará a la actual carta fundamental redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

