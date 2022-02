https://mundo.sputniknews.com/20220202/uruguay-aplasta-a-venezuela-y-suma-puntos-y-goles-para-llega-a-catar-2022-1121032612.html

Uruguay aplasta a Venezuela y suma puntos, y goles, para llega a Catar 2022

Uruguay aplasta a Venezuela y suma puntos, y goles, para llega a Catar 2022

MONTEVIDEO (Sputnik) — La selección uruguaya de fútbol consiguió tres puntos fundamentales en su intención de clasificar al Mundial de fútbol de Catar 2022 al... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Con goles de Bentancur antes del minuto de juego; De Arrascaeta, a los 23; Cavani, a los 45; Suárez, de penal, a los 53 y Martínez, a los 65, para el descuento, Uruguay superó a Venezuela y sueña con ir al Mundial.La Celeste abrió los ojos por la mañana con la obligación de ganar o ganar ante Venezuela en su carrera por llegar a Catar 2022 pero, antes de saltar al campo, esa obligación se convirtió en un deber, ya que Chile derrotó a Bolivia como visitante y lo alcanzó en la clasificación.El público sabía de todo esto y convirtió al Centenario en una máquina del tiempo que viajó al recordado Mundial de Sudáfrica 2010. Vuvuzelas, banderas y la histórica presión del público charrúa hicieron acordar a aquella gesta en la que Uruguay consiguió un cuarto puesto y enamoró para siempre a sus hinchas.El ambiente sometió a los venezolanos a tal punto que, antes del minuto de juego, se escuchó el primer estallido oriental con una pelota que le quedó justa a Rodrigo Bentancur en la media luna del área. El volante que acaba de firmar con el Tottenham inglés clavó un derechazo junto al palo izquierdo del golero Fariñez, que nada pudo hacer.Todavía quedan algunos sobrevivientes de Sudáfrica 2010 como los delanteros Cavani y Suárez y el defensa Godín; sin embargo, Uruguay brilla cuando lo hace su mediocampo, y se apaga cuando este no aparece.El tándem entre De Arrascaeta y Pellistri aportó ante Venezuela la dinámica que no se le vio al equipo a lo largo de la eliminatoria, y parecen ser los reemplazos indicados para Nández y De la Cruz, ausentes por distintos factores el martes. El del Flamengo y el del Alavés apilaron marcadores y potenciaron las subidas de Ronald Araujo y Olivera, para sumar más gente en ataque.Fueron ellos quienes fabricaron el segundo gol, a los 22 minutos, con una apilada sensacional de Pellistri por el sector derecho del ataque que centró para De Arrascaeta, quien conectó cerca del área chica y mandó a la red.Para la media hora de juego el estadio Centenario vibraba como otro tablado de carnaval febrerino. La noche olía a Copa del Mundo.La alegría no es para menos: la Celeste no convertía más de un gol desde septiembre del año pasado, cuando derrotó en Montevideo a Bolivia, por 4 a 2; y antes de eso, es necesario remontarse a junio, cuando derrotó por 2 a 0 al mismo rival, por Copa América.Y sería mayor la diferencia a los 45, cuando Uruguay sentenció el partido antes de irse al descanso con una chilena de Cavani, usada más como recurso técnico que como lujo, que sirvió para definir una serie de rebotes que se sucedieron en el área venezolana.El complemento inició casi igual que el primer tiempo. Un quite y guapeada de Pellistri a los dos minutos obligó a Chancellor a cometerle penal, que el árbitro Arleu de Araujo vio gracias al VAR. Sin embargo, Suárez lo anunció mucho y Fariñez adivinó la intención.El partido continuó un par de minutos más tras la malograda ejecución, pero el juez volvió a pararlo para repetir el tiro de Suárez, por supuesto adelantamiento del golero. El pistolero ahora no falló y clavó el 4 a 0. Los 11 jugadores venezolanos se le fueron al humo al árbitro brasileño para reclamar por la acción.A los 60, otra buena acción de Pellistri dejó solo a Cavani frente a la portería venezolana para marcar el quinto gol, pero el árbitro, a instancias de uno de sus asistentes, anuló el tanto por posición adelantada.Fue en ese momento que Uruguay bajó su rendimiento, producto del cansancio físico, y Venezuela aprovechó para descontar por intermedio de Josef Martínez. El gol sirvió para limpiar algo el honor de los dirigidos por Pekerman, que había debutado al frente de la Vinotinto el pasado 28 de enero con otro 4 a 1 pero a favor, ante Bolivia en Caracas.El entrenador Diego Alonso parece estar manejando una Ferrari si se compara a este equipo con el de Tabárez. Apenas con dos partidos puede verse que está formando un equipo intenso en la presión y que no negocia el sacrificio, aún con el resultado a favor.Sus apuestas le cambiaron la cara a la Celeste. Desde la seguridad del golero Rochet, hasta la frescura de Pellistri y la apuesta de Araujo como lateral derecho. Hoy Uruguay parece tener un funcionamiento que permite a sus viejas estrellas, aquellas de Sudáfrica, aparecer en los momentos clave, y no ser los únicos fusibles de un equipo dependiente.La pelea por el bendito cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana, el último de clasificación directa, promete ser tan apasionante como peleada. Uruguay muestra que está dispuesto a presentar batalla y no la tendrá fácil, ya que en marzo deberá recibir a Perú y visitar a Chile, aunque ya con otras armas.

