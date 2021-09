https://mundo.sputniknews.com/20210910/trabar-con-la-cabeza-el-gesto-que-hace-famoso-a-un-futbolista-uruguayo--videos-1115939866.html

Trabar con la cabeza: el gesto que hace famoso a un futbolista uruguayo | Vídeos

Trabar con la cabeza: el gesto que hace famoso a un futbolista uruguayo | Vídeos

El mediocampista uruguayo Nahitan Nandez demuestra con la selección de su país y en cada equipo en el que jugó que es capaz de arriesgar su cabeza con tal de... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T19:19+0000

2021-09-10T19:19+0000

2021-09-10T19:19+0000

américa latina

deportes

uruguay

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

eliminatorias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115939670_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_06f2cbde6a3ef6a336a7d0af61ad19c8.jpg

Más allá del talento que despliegan delanteros como Luis Suárez o Edinson Cavani, los futbolistas uruguayos siempre tuvieron fama de jugadores aguerridos, capaces de dejar hasta la última gota de sudor en el campo de juego.En el actual seleccionado uruguayo hay un integrante que hace honor a esa fama y en la última fecha de las Eliminatorias hacia Catar 2022 ha dado que hablar por su entrega: Nahítan Nandez.Mediocampista defensivo de vocación pero ocupando actualmente el lateral derecho de la Celeste, Nandez no solo dio el pase de gol en el partido que los uruguayos ganaron 1-0 a Ecuador en Montevideo, sino que logró despertar una ovación en las tribunas apenas comenzado el partido.El uruguayo disputaba un balón con el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo cuando perdió el equilibrio y cayó al piso. Quizás otros futbolistas hubieran dado la pelota por perdida, pero Nandez tenía un recurso extra: se estiró al máximo y logró defender el esférico con la cabeza.En un partido parejo y con pocos lujos, esa jugada fue uno de los momentos más destacados. Las redes sociales y medios deportivos de la región se hicieron eco del sacrificio demostrado por el futbolista del Cagliari italiano.No contento con la proeza, Nandez volvió a intentarlo en el mismo partido, aunque esta vez en posición de ataque.Pero tampoco fue la primera vez en que el futbolista arriesga su cabeza con tal de no perder el balón. Con la selección uruguaya ya lo había hecho en la Copa del Mundo de Rusia 2018, precisamente en el encuentro ante el combinado local por la primera fase.Los fanáticos de Peñarol, club uruguayo en el que surgió el mediocampista y donde jugó hasta 2017, no se quedaron atrás y recordaron que ya en ese entonces el futbolista no dudaba en poner su cabeza al ras del suelo para intervenir en la jugada.En su etapa en el argentino Boca Juniors, Nandez también fue valorado por su entrega y sacrificio.Como no podía ser de otra manera, allí también marcó con la cabeza en un par de partidos por Copa Libertadores.Para nerviosismo de los médicos de sus equipos, el uruguayo seguramente no cambie su disposición a arriesgar su cabeza si eso sirve para no dar ningún balón por perdido.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/cr7-o-messi-las-matematicas-explican-quien-es-el-mejor-futbolista-de-todos-los-tiempos-1115857923.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, uruguay, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar, eliminatorias