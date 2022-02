https://mundo.sputniknews.com/20220202/un-juez-de-haiti-denuncia-falta-de-acceso-a-la-investigacion-sobre-el-asesinato-de-abogado-1121089694.html

Un juez de Haití denuncia falta de acceso a la investigación sobre el asesinato de abogado

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El juez de instrucción de Haití Loubens Elysée denunció que no ha visto el expediente del profesor, defensor de los derechos... 02.02.2022, Sputnik Mundo

El juez Elysée asumió la investigación en octubre del pasado año, tras la renuncia de su predecesor Renord Regis, quien denunció la falta de apoyo de las autoridades judiciales y las condiciones del sistema para llevar a término las investigaciones.El magistrado Elysée reveló que escribió, en noviembre de 2021, al director general de la Policía Nacional, Frantz Elbé, pidiéndole tomar medidas para fortalecer la seguridad de su gabinete, sin embargo, no se dio seguimiento a su pedido, lamentó.Dorval, miembro de honor del Colegio de Abogados de París y doctorado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Aix-Marseille de Francia, fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas.Horas antes de su muerte, criticó la falta de gobernanza en el país y sostuvo la necesidad de modificar la Constitución vigente que data de 1987.En octubre de 2020 individuos irrumpieron en el Tribunal de Puerto Príncipe y hurtaron pruebas y evidencias de la investigación de su asesinato.Un incidente similar se repitió un año después, según confirmó el decano de la corte, Bernard Saint Vil.Tras el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio pasado, la estatal Oficina de Protección del Ciudadano criticó el sistema judicial y aseguró que en los últimos 25 años la mayoría de los crímenes de alto perfil no se resolvieron.

