Sin justicia para eminente abogado de Haití

PUERTO PRÍNCIPE — (Sputnik) — Monferrier Dorval, uno de los letrados más prominentes de Haití, expresidente del Colegio de Abogados, profesor y estudioso de la... 18.11.2021, Sputnik Mundo

A finales de octubre, individuos armados ingresaron al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, forzaron la caja fuerte del registro y varias oficinas judiciales. Dos semanas después el decano de la corte, Bernard Saint Vil, confirmó que hurtaron los archivos de la investigación sobre la muerte del abogado, uno de los casos más notorios del país antes del magnicidio.Dorval fue asesinado por varios disparos el 28 de agosto de 2020 en su residencia situada a escasos metros de la casa presidencial, y al menos cuatro personas se encuentran detenidas con respecto al caso.Sin embargo, desde el pasado año, la investigación se encuentra detenida y un mes antes del robo el juez que investigaba el caso, Rénord Regis, renunció deplorando la falta de apoyo del Consejo Superior del Poder Judicial, luego de que recibiera amenazas de muerte —que lo obligaron refugiarse con sus familiares—, y de que León Charles, exdirector de la Policía, desarmara a los agentes que velaban por su seguridad.El magistrado denunció también que Bed-Ford Claude, excomisionado de Gobierno, no dio seguimiento a las órdenes de comparecencia de varias personalidades, entre ellas la de la ex primera dama Martine Moïse.DetenidosAl menos cuatro sospechosos del asesinato permanecen detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual, Vilpique Dunés, quien al momento de su arresto se desempeñaba como encargado de misión en el Palacio Nacional y el Ministerio del Interior."El allanamiento al Tribunal es la estocada final al caso, que incomodaba a mucha gente con poder", dijo Louis sin identificar a los supuestos interesados, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron que la investigación del asesinato recibió presiones de varia fuentes, incluido el propio Gobierno.El primer ministro Ariel Henry pidió aclarar las circunstancias del saqueo, y horas después fue trasladado el fiscal, Frantz Louis Juste, hacia la ciudad de Mirebalais (sur).El robo no es el primero relacionado con el archivo, pues el pasado año también irrumpieron en el Tribunal y hurtaron documentos relacionados con la misma investigación, otro crimen que quedó impune.En octubre, Saint Vil nombró al juez Louben Elysée para investigar el caso, quien poco después citó a la viuda del presidente a una audiencia, aunque Martine pidió un aplazamiento.Sin documentos probatorios, pocos confían en la resolución del asesinato que conmovió a la comunidad internacional.El Colegio de Paris honró póstumamente al abogado y exigió a la justicia arrojar luz sin interferencias.No obstante, según la estatal Oficina de Protección de Ciudadano, en los últimos 25 años, los crímenes de alto perfil quedaron impunes.

