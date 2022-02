https://mundo.sputniknews.com/20220202/mas-de-200-anos-despues-espana-sigue-sufriendo-las-consecuencias-de-la-inquisicion-1121034412.html

Más de 200 años después, España sigue sufriendo las consecuencias de la Inquisición

Más de 200 años después, España sigue sufriendo las consecuencias de la Inquisición

Las secuelas que dejan instituciones como la Inquisición española no son siempre fáciles de evaluar, especialmente cuando hay más de cinco siglos de distancia... 02.02.2022

El nuevo enfoque de esta investigación muestra las profundas cicatrices que tuvo esta persecución religiosa en las localidades donde su actuación fue más marcada. Los resultados son sorprendentes, ya que las consecuencias más palpables son de índole económico.Así lo demuestra la investigación del equipo liderado por el español Jordi Vidal-Robert, de la Universidad de Sídney.El estudio, que tenía como objetivo mostrar la "existencia y magnitud" de estas secuelas en el ámbito económico y "estudiar los canales a través de los cuales la actividad inquisitorial obstaculizó el desarrollo económico", demostró que en los lugares con una institución inquisitorial más fuerte, la actividad económica fue más baja.Los investigadores encontraron que los municipios sin actividad inquisitorial registrada y aquellos con un actividad inquisitorial más baja tienen un PIB per cápita más alto en la actualidad. Mientras, aquellos con persecución en el tercio medio tienen ingresos marcadamente más bajos.Por último, en aquellas áreas donde la inquisición golpeó con mayor intensidad, el nivel de actividad económica es marcadamente más bajo. Así, en lugares sin persecución, la mediana del PIB per cápita fue de 19.450 euros (21.935 dólares), mientras que en los lugares donde la inquisición estuvo más activa, está por debajo de los 18.000 euros (20.300 dólares).El meticuloso trabajo de documentación de la Inquisición española permitió un análisis exhaustivo de las condiciones en las que se llevó a cabo esta persecución. De los juicios que tuvieron lugar entre 1478 y 1834, se tienen registros de 67.521 juicios, junto con anotaciones del lugar de nacimiento y residencia de las personas juzgadas, así como otros detalles.El equipo se valió de estos datos, así como de un conjunto de información sobre la actividad inquisitorial, la población y el desempeño económico de siete regiones, catorce provincias y 947 municipios.En lo que se refiere a la actividad comercial, uno de los datos tomados en cuenta es el número anual de patentes producidas por cada región desde 1850. Otra elemento de análisis fue la luminosidad nocturna capturada por fotografía satelital, que se utiliza como indicador de desempeño económico y se ha correlacionado con el ingreso per cápita.No solo lo económicoLas consecuencias económicas no fueron las únicas. Problemas educativos y de confianza en las instituciones son también secuelas actuales de la Inquisición.La Inquisición se autofinanciaba con los bienes confiscados de las personas que enjuiciaba, por ello la necesidad de ir tras los judíos, protestantes y aquellos con un mayor nivel económico, cultural y educativo.Para poder medir el impacto en estos ámbitos, los investigadores utilizaron datos de las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España."Dado que la inquisición sospechaba particularmente de la clase media educada y alfabetizada, su impacto en el clima cultural, científico e intelectual de España fue severo", aseguran en la investigación.La inquisición también cambió la forma en que funcionaba la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los hallazgos del equipo de Vidal-Robert, dificultó la cooperación de los residentes. Para este punto se analizaron las respuestas de más de 26.000 españoles entrevistados entre 2006 y 2015.También midieron la frecuencia de asistencia a la iglesia y encontraron un efecto relacionado con la religiosidad. "Cuanto mayor sea la persecución en un lugar, mayor será el nivel de asistencia a la iglesia hoy", sostienen los académicos.

