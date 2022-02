https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-presidente-de-cnn-dimite-por-ocultar-una-relacion-con-una-companera-de-trabajo-1121071482.html

El presidente de CNN dimite por ocultar una relación con una compañera de trabajo

El presidente de CNN dimite por ocultar una relación con una compañera de trabajo

El presidente de CNN, Jeff Zucker, ha presentado su dimisión luego de que se diera a conocer que tuvo una relación íntima de varios años con una compañera de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T18:03+0000

2022-02-02T18:03+0000

2022-02-02T18:04+0000

cnn

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121071202_0:0:1465:824_1920x0_80_0_0_cdf479318af707124cf2182f782f625a.png

"Como parte de una investigación sobre (el presentador) Chris Cuomo, se me preguntó sobre una relación consentida con una de mis compañeras más próximas, una persona con la que he trabajado durante más de 20 años", revela Zucker en un comunicado. Prosigue que "la relación había evolucionado en los últimos años". Y si bien debería haberlo comunicado en aquel entonces, no lo hizo, y "fue un error".Si bien Zucker no reveló la identidad de la compañera en cuestión, se sabe que mantiene una relación con la directora de márketing de CNN, Allison Gollust. La propia Gollust declaró que había sido una amiga íntima y compañera de trabajo de Zucker durante más de dos décadas, pero "su relación cambió durante la pandemia". Cabe recordar que tanto Zucker, como Gollust, están divorciados."Lamento que no lo reveláramos en el momento adecuado", afirma la mujer.

https://mundo.sputniknews.com/20210711/como-superar-una-ruptura-amorosa-en-el-trabajo-1114007254.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cnn, 👤 gente